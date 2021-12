Gleisi diz que Federação de esquerda terá apenas um candidato a presidente e isso é entrave para entrada do PDT

Apoie o 247

247 - Para a presidenta nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), o ingresso do PDT na Federação partidária de centro-esquerda em formação tem um entrave que é a candidatura presidencial de Ciro Gomes. “A federação só pode ter um candidato a presidente e é um consenso que esse nome é o de Lula”, afirmou. Gleisi falou ao programa Giro das 11 nesta quinta-feira (2).

Até o momento, os partidos que estão dialogando continuadamente pela formação da Federação são o PT, o PSB e o PCdoB. Hoffmann disse que há conversas iniciais com o PSOL e que pretende “lutar até o fim por uma composição com o Psol”, sublinhando seu “profundo respeito por Boulos”.

Na entrevista, a presidenta do PT afirmou que a formação de uma federação partidária no Brasil mudará a dinâmica política no país : “A federação mudará a forma como nos relacionamos com as outras forças e deixará nítido um campo de esquerda e centro-esquerda e pode representar para nós o que a Frente Ampla representa no Uruguai”.

