Gleisi Hoffmann diz que Operação Carbono Oculto reforça importância da PEC da Segurança Pública

247 - A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quarta-feira (5) que a nova fase da Operação Carbono Oculto demonstra a importância de fortalecer a integração entre forças de segurança — princípio que, segundo ela, está no centro da PEC da Segurança Pública, proposta pelo governo federal.

“Mais uma fase da Operação Carbono Oculto, desta vez no Piauí, Maranhão e Tocantins, desarticulou uma rede de fraude de combustíveis e lavagem de dinheiro da facção PCC. É parte do mesmo esquema bilionário envolvendo financeiras na Faria Lima que foi desmantelado no mês de agosto. Mais uma vez, a Polícia Federal e a Receita agiram em coordenação com polícias estaduais e Ministério Público, seguindo o dinheiro sujo e usando a inteligência para prender os cabeças do crime. É isso que propõe a PEC da Segurança Pública, sem demagogia e sem colocar em risco a soberania nacional. Quem tem medo da PEC da Segurança são os criminosos, seus agentes financeiros e os que exploram o medo com objetivo eleitoreiro”, declarou Gleisi.

A declaração foi dada após a Operação Carbono Oculto 86, deflagrada nesta quarta-feira (5) nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins, que interditou quase 50 postos de combustíveis e desarticulou um esquema interestadual de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

A ação é um desdobramento de investigações da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), que identificou o uso de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para ocultar patrimônio e simular operações comerciais, dando aparência de legalidade a recursos provenientes do crime organizado.

A estrutura financeira descoberta teria conexões com operadores do esquema já revelado na primeira fase da Carbono Oculto, deflagrada em agosto, quando a Polícia Federal desmantelou um sistema bilionário de lavagem de dinheiro ligado à facção e a empresas do setor financeiro na região da Faria Lima, em São Paulo.

A nova ofensiva contou com apoio da Receita Federal, da Polícia Federal, do Ministério Público e de polícias estaduais, que realizaram buscas, apreensões e interdições para identificar os responsáveis por movimentações irregulares e rastrear o destino dos valores ilícitos.

Segundo a SSP-PI, o grupo movimentava grandes quantias por meio de operações simuladas de compra e venda de combustíveis, mascarando o dinheiro obtido com o tráfico e outras atividades criminosas.

Com o avanço das investigações, o governo federal vê a operação como exemplo do modelo de cooperação previsto na PEC da Segurança Pública, que busca institucionalizar a integração entre União, estados e municípios no combate ao crime organizado.

“O sucesso dessa operação mostra que inteligência e cooperação funcionam melhor que discurso fácil. É preciso atacar o dinheiro das facções, não apenas seus soldados”, afirmou Gleisi, em tom de defesa da proposta.

A Operação Carbono Oculto é considerada uma das mais amplas ações de combate à lavagem de dinheiro do PCC já realizadas fora do eixo Sudeste, e deve ter novas fases nos próximos meses, segundo fontes ligadas à investigação.