'Governadores da direita não representam a paz, mas o consórcio de Trump', diz Boulos

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, fez críticas nesta sexta-feira (31) à reunião entre sete governadores da direita brasileira após uma chacina resultar em 121 mortes nos complexos da Penha e do Alemão (RJ), sendo a ação policial mais letal da história do estado do Rio de Janeiro, governado por Cláudio Castro. O relato foi divulgado pela jornalista Andreia Sadi.

De acordo com o ministro, o consórcio de governadores da direita "não é da paz, mas o consórcio de Trump". "Querem atiçar a intervenção estrangeira. Atuam como traidores da pátria. Se quisessem de fato enfrentar o crime organizado, apoiariam a PEC (da segurança)".

Nesta quinta (30), sete governadores anunciaram nesta quinta-feira (30) a criação do chamado "Consórcio da Paz", um projeto de integração para trocar informações de inteligência, prestar apoio financeiro e de contingente policial no combate ao crime organizado.

O ministro também emitiu seus alertas após o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), encaminhar à gestão do presidente norte-americano, Donald Trump, um relatório detalhando a atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no estado. E o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) solicitou que forças norte-americanas se desloquem para o Brasil.

As declarações de Guilherme Boulos se alinham ao posicionamento da ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann (PR).

A reunião entre os governadores da direita aconteceu nesta quinta (30) no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense. Além do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e de Ronaldo Caiado (Goiás), participaram do encontro Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (Progressistas), e Eduardo Riedel (Progressistas), do Mato Grosso do Sul.

Ex-ministro de Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou remotamente, por chamada de vídeo.

Durante a ação policial, os cerca de 2.500 agentes conseguiram deter 10 menores acusados de envolvimento em crimes. Policiais apreenderam apreendidos 91 fuzis, 26 pistolas, 1 revólver apreendidos e 1 tonelada de drogas apreendida.

A polícia fez a operação contra a facção criminosa Comando Vermelho (CV), que nasceu no estado na década de 70. Atualmente, o CV conta com forte poderio econômico e tem ramificações em mais de 20 estados brasileiros.