Governo autoriza nomeação de 192 aprovados em concurso da PF

247 - O governo federal autorizou a nomeação de 192 pessoas aprovadas em concurso público para cargos administrativos e técnicos da Polícia Federal. A medida amplia o quadro de servidores da instituição e viabiliza o preenchimento de vagas em diversas áreas estratégicas para o funcionamento do órgão.

A autorização consta em portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (22). O ato normativo detalha os cargos contemplados e o número de vagas destinadas a cada função, estabelecendo os parâmetros para o provimento dos postos previstos no concurso.

O cargo com maior número de nomeações autorizadas é o de agente administrativo, com 100 vagas. Em seguida, aparecem as funções de médico psiquiatra, com 19 nomeações, assistente social, com 13, e médico clínico, com 11. O cargo de técnico em assuntos educacionais contará com dez novos servidores.

Também estão previstas nove nomeações para contador e seis para administrador. A portaria autoriza ainda o provimento de cinco vagas para médico ortopedista. As funções de psicólogo clínico e estatístico terão quatro nomeações cada.

Outros cargos incluídos são técnico em comunicação social e enfermeiro, com três vagas por função. Psicólogo organizacional e farmacêutico terão duas nomeações cada, enquanto o cargo de nutricionista contará com uma vaga autorizada.

De acordo com o texto da portaria, a responsabilidade pela verificação prévia das condições necessárias para a nomeação dos aprovados caberá à própria Polícia Federal. A instituição deverá editar os atos administrativos complementares, como editais e portarias, para viabilizar a efetivação das nomeações previstas.