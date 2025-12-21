Bolsonarista Rodrigo Constantino duvida da versão de Sóstenes para os R$ 400 mil em espécie

247 - O jornalista bolsonarista Rodrigo Constantino, em transmissão ao vivo recente, duvidou da versão apresentada pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara, após o parlamentar ser alvo de uma operação da Polícia Federal mirando desvios de recursos públicos.

"Aí encontram 400 mil reais em espécie, e aí começa começa a complicar", disse Constantino, que acrescenta: "O Sóstenes não pode se tornar o porta-voz dos conservadores agora, porque ele sempre foi Centrão".

De acordo com as investigações, agentes políticos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de forma coordenada para o desvio e posterior ocultação de verba pública. Segundo a PF, a ação é desdobramento de operação deflagrada em dezembro de 2024 e apura os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além de Sóstenes, um dos alvos é o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ).

Na última sexta-feira (19), Cavalcante negou ter praticado qualquer ilícito relacionado a desvios de verbas de gabinete e disse que os R$ 400 mil em dinheiro vivo encontrados em sua residência são provenientes da venda de um imóvel. Questionado, Sóstenes disse não se lembrar de quando o imóvel foi vendido ou há quanto tempo guarda o dinheiro vivo em casa. (Com informações da Agência Brasil).