'Governo faz escalada autoritária e tenta intimidar o Google', diz Moro

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-juiz suspeito e senador Sérgio Moro criticou o governo nesta segunda-feira (1) em razão das medidas anunciadas contra a campanha do Google que critica o PL das Fakes.

O senador da extrema-direita se posicionou contra a aprovação da matéria. "A escalada autoritária do Governo Lula e de seus aliados para calar e intimidar o Google é a prova definitiva de que o PL2630 é um risco à democracia", escreveu Moro pelo Twitter.

>>> Randolfe quer multar o Google em 20% do faturamento e bloquear as contas bancárias da empresa

>>> Senacon vai averiguar possível 'prática abusiva' do Google sobre PL das Fake News, anuncia Dino

>>> Glenn critica PL 2630, o das fake news, e diz que boas intenções podem ser enganosas

O presidente da Câmara, Arthur Lira, avalia adiar a votação do PL das Fakes News no plenário da Câmara, prevista para esta terça-feira (2). Lira deve se reunir com os líderes dos partidos para tomar uma decisão e receia que a matéria não tenha apoio suficiente para ser aprovada.

O adiamento é cenário considerado provável por governistas e oposição, segundo a Folha de S. Paulo. O sinal de alerta surgiu depois que o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, anunciou no sábado (29) que o partido votará contra o projeto. A decisão é importante porque, na aprovação do regime de urgência por 238 a 192, a sigla foi fundamental, com 29 votos em favor da tramitação mais rápida.

Saiba mais sobre o PL das Fake News:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.