Governo federal envia peritos ao Rio de Janeiro para reforçar segurança pública

247 - O Governo do Brasil decidiu reforçar o trabalho das forças estaduais de segurança no Rio de Janeiro com o envio de especialistas da Polícia Federal e da Força Nacional. A medida foi anunciada nesta quinta-feira (30) pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, após conversa com o governador do estado, Cláudio Castro.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Gov, por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom-PR), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) enviará ao Rio de Janeiro vinte peritos criminais da Polícia Federal para apoiar as investigações e análises técnicas. Além disso, entre dez e vinte peritos da Força Nacional de Segurança Pública também serão mobilizados para atuar na capital fluminense e em outras regiões críticas do estado.

Lewandowski afirmou que a iniciativa é o primeiro resultado concreto do escritório emergencial de combate ao crime organizado, criado na quarta-feira (29) no Palácio Guanabara. Segundo o ministro, o objetivo do escritório é acelerar a comunicação e a cooperação entre as forças federais e estaduais.

“Nós tivemos a ideia de criar esse escritório extraordinário de enfrentamento ao crime organizado para agilizar a comunicação entre as forças federais e estaduais de segurança. Não é um espaço físico, mas uma forma de se comunicar rapidamente e transmitir as necessidades que possam ser resolvidas sem maiores delongas. Um dos resultados é o envio de peritos criminais, médicos e de diferentes áreas da criminalística”, explicou Lewandowski.

Os peritos atuarão em análises de locais de crime, balística, genética forense para identificação de DNA, medicina legal, necrópsias e identificação de corpos, entre outras áreas. O reforço tem como objetivo dar agilidade às investigações e aprimorar a coleta de provas em um momento de intensificação da violência e das operações policiais no estado.

O ministro destacou ainda que o número de profissionais enviados poderá ser ampliado conforme a avaliação das autoridades locais e federais. O governo federal avalia que o apoio técnico é fundamental para o fortalecimento das investigações e para a integração entre as diferentes esferas da segurança pública.

O envio das equipes marca um novo esforço conjunto entre o governo federal e o estado do Rio de Janeiro no enfrentamento à criminalidade organizada e na busca por respostas mais rápidas e precisas às demandas de segurança pública.