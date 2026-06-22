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      Governo federal lança conjunto de ações e investimentos para população em situação de rua

      Pacote inclui censo nacional, ampliação do Consultório na Rua e fortalecimento das cozinhas solidárias

      População em situação de rua (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)
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      247 - O governo federal apresentará nesta terça-feira (23) um conjunto de ações e investimentos voltados à população em situação de rua. As medidas serão anunciadas durante evento da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas 2026, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

      As iniciativas abrangem áreas como segurança alimentar, saúde, cidadania, acesso à justiça, formação e produção de dados. O pacote prevê mais de R$ 219 milhões em investimentos destinados à ampliação e ao fortalecimento de políticas públicas para esse segmento da população.

      Entre as principais ações previstas está a integração da Rede CAIS com o fortalecimento das cozinhas solidárias. Também serão anunciadas a ampliação das equipes de Consultório na Rua, investimentos em redes de atendimento voltadas aos direitos humanos e ao acesso à justiça, além da implementação do 1º Censo Nacional da População em Situação de Rua.

      De acordo com o governo, as medidas buscam ampliar o acesso dessa população a serviços públicos e garantir direitos por meio de ações articuladas em diferentes áreas. O evento contará com a participação do ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que tem atuado na articulação das políticas voltadas à população em situação de rua.

      A atividade será realizada no Salão Negro do Palácio da Justiça, em Brasília (DF), às 10h, como parte da programação da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas 2026.

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