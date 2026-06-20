Governo identifica 10 alertas após possível invasão hacker e aponta origem no Paraná

247 - Uma invasão hacker ao sistema da Defesa Civil provocou o disparo indevido de alertas para milhões de brasileiros na madrugada deste sábado (20). Segundo informações divulgadas pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, o governo já identificou ao menos dez alertas emitidos de forma irregular e o caso será investigado pela Polícia Federal.

O secretário Wolnei Wolff afirmou que os primeiros indícios apontam para a origem de um dos disparos no estado do Paraná, embora tenha ressaltado que o sistema possui travas de segurança que impediriam a emissão de alertas para outros estados. Ele explicou:

“A princípio, se eu não me engano, o primeiro alerta foi dado do Paraná, só que dentro do nosso sistema tem uma regra. Quem está no Paraná, cadastrado no Paraná, só consegue dar alerta para o estado do Paraná. Ele jamais conseguiria dar alerta para outros estados”.

Segundo Wolff, até o momento foram identificados dez disparos de alerta relacionados ao incidente, sendo nove realizados pela ferramenta Cell Broadcast e um via SMS. A investigação busca compreender como as mensagens foram enviadas simultaneamente para diferentes regiões do país.

Durante a madrugada, moradores de diversos estados relataram o recebimento de um falso “Alerta Extremo” enviado pela plataforma Defesa Civil Alerta. A mensagem continha a palavra “misantropia”, termo que significa aversão à humanidade ou à natureza humana. A presença do termo incomum gerou confusão entre os usuários e reforçou a hipótese de invasão ao sistema.

Em nota oficial, a Defesa Civil Nacional informou que a plataforma foi retirada do ar após a detecção da falha de segurança. O órgão confirmou que acionará a Polícia Federal para investigar o caso e que trabalha para restabelecer o sistema com segurança.

“A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionará a Polícia Federal e tomará as providências para religar o sistema o mais rápido possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas”, informou o órgão.

O episódio levanta preocupações sobre a segurança cibernética de sistemas públicos essenciais, especialmente aqueles utilizados para comunicação de emergência com a população. A investigação deverá apurar a origem do ataque, os possíveis pontos de vulnerabilidade e se houve acesso indevido às credenciais do sistema.