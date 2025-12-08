Governo propõe usar arrecadação de bets para financiar universidade federal do esporte

247 - O governo federal apresentou ao Congresso um projeto de lei que cria a Universidade Federal do Esporte e autoriza a utilização de parte da arrecadação das apostas esportivas on-line, conhecidas como bets, para o financiamento da nova instituição. As informações foram inicialmente divulgadas pelo portal Metrópoles.

De acordo com o texto enviado ao Legislativo, os recursos provenientes das chamadas “apostas de quota fixa” seriam repassados pelo Ministério do Esporte para compor o orçamento da universidade. Além dessas verbas, o projeto prevê financiamento por meio de dotações orçamentárias tradicionais, convênios, parcerias institucionais e receitas geradas pela prestação de serviços.

A proposta vincula a criação da universidade ao legado institucional da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, que será realizada no Brasil. Segundo o governo, o objetivo é transformar o evento em um catalisador de políticas públicas permanentes para o desenvolvimento do esporte, da pesquisa e da formação profissional no país.

O projeto também traz diagnóstico sobre a situação do futebol feminino no Brasil. O texto afirma que a modalidade “é predominantemente amador”, destacando que “apenas 19,2% das atletas” possuem vínculo profissional e que “1,2% tem contrato de formação”. O documento aponta ainda desigualdades de gênero na estrutura do esporte, ao registrar que “45% das pessoas que trabalham com o futebol feminino são homens”.

A proposta menciona relatos de discriminação no ambiente esportivo, indicando que “41% das pessoas negras e 31% das indígenas” afirmam ter sido vítimas de racismo no exercício de suas funções. Outro dado citado pelo governo é o desequilíbrio racial em cargos de comando: “Embora 57% dos jogadores da elite do futebol brasileiro sejam pretos ou pardos, não havia nenhum treinador negro comandando um clube da série A do Campeonato Brasileiro e apenas 17% dentre os auxiliares em 2023.”

Pelo cronograma apresentado, a inauguração da Universidade Federal do Esporte está prevista para 2027, com sede em Brasília. A instituição deve iniciar suas atividades com cinco cursos de graduação e cinco cursos de pós-graduação lato sensu. Em um prazo de até quatro anos, o plano é expandir a oferta para onze graduações.

A capacidade máxima projetada é de cerca de 3 mil estudantes. Segundo o governo, não está previsto aumento imediato de despesas com pessoal, uma vez que a implementação dependerá de dotações específicas no Orçamento Geral da União e de autorizações futuras.

O projeto ainda será analisado pelas comissões temáticas da Câmara dos Deputados e do Senado, antes de eventual votação em plenário.