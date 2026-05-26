Governo publica MP que libera R$ 30 bilhões para taxistas e motoristas de app comprarem veículos

247 - O governo federal publicou nesta terça-feira (25) uma medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 30 bilhões para financiar a compra de veículos por taxistas e motoristas de aplicativo.

A iniciativa faz parte do programa Move Brasil, lançado no último dia 19 de maio, e prevê o repasse dos recursos do Ministério da Fazenda ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável pela operacionalização do programa.

A medida provisória já está em vigor, mas ainda precisará ser analisada pelo Congresso Nacional. Segundo o governo, a expectativa é que a ação impulsione a comercialização de pelo menos 200 mil veículos em todo o país.

Para participar do programa, os motoristas interessados deverão realizar cadastro na plataforma oficial gov.br/movebrasil. Após a inscrição, o governo informou que a análise de habilitação será concluída em até cinco dias.

Os profissionais que tiverem a participação confirmada poderão, a partir de 18 de junho, procurar concessionárias e instituições financeiras para dar início à análise de crédito e aos procedimentos de aquisição dos veículos.

A medida integra a estratégia do governo federal de estimular a renovação da frota nacional e ampliar o acesso ao crédito para trabalhadores do transporte individual de passageiros.