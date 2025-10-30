Greve das 6h: Fenae comemora os 40 anos da paralisação nacional no dia 30 de outubro

247 - Nesta quinta-feira (30), completam-se 40 anos da Greve das 6 Horas, mobilização que marcou a história das empregadas e dos empregados da Caixa Econômica Federal. Realizada em 1985, a paralisação nacional de 24 horas contou com adesão total dos trabalhadores do banco e resultou em duas conquistas históricas: a jornada de 6 horas e o direito à sindicalização.

Para celebrar o marco, a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) promove, nesta quinta-feira, um evento em Brasília (DF). A atividade reúne empregados e aposentados da Caixa, além de dirigentes associativos e sindicais, em um momento de memória e reconhecimento à luta coletiva que transformou a categoria.

O evento comemorativo será realizado no salão social da sede da Associação do Pessoal da Caixa do Distrito Federal (Apcef/DF). O local será ambientado com o clima dos anos 1980, e os participantes poderão reviver os momentos marcantes da greve por meio de um grande bate-papo mediado pelo jornalista Eduardo Castro, dividido em três blocos.

O presidente da Fenae, Sergio Takemoto, participou da greve. Recém-contratado no banco, Takemoto conta que, na época em que ingressou na empresa, enfrentava uma realidade muito diferente da dos empregados de outros bancos: além de não serem considerados bancários, os trabalhadores da Caixa tinham uma jornada de oito horas de trabalho, sem direito à negociação coletiva, sem pauta de reivindicações e sem acordo salarial.

“Enquanto os bancários tinham 6 horas e participavam de negociações, nós ficávamos de fora. Foi dessa indignação que nasceu o movimento. Entendemos que também tínhamos direito: direito à jornada de 6 horas, direito à sindicalização, direito a sermos reconhecidos como trabalhadores e trabalhadoras bancários”, conta o presidente.

Para Takemoto, o movimento serve de referência histórica para a continuidade da luta por melhores condições de trabalho e por atendimento adequado à população.

Foi uma greve histórica com 100% de adesão dos trabalhadores do banco público e um marco no processo de organização da categoria. Sua realização foi definida no 1º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa Econômica Federal (Conecef), realizado em 20 de outubro de 1985, em Brasília (DF).