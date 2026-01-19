Gripe aviária é confirmada em ave de subsistência em Acorizal (MT)

247 - Um novo caso de gripe aviária em ave de subsistência foi confirmado em Acorizal, no Mato Grosso, reforçando a vigilância sanitária sobre a circulação do vírus no território nacional. O foco foi identificado em aves domésticas criadas em sistema de fundo de quintal e detectado na última quinta-feira (15), conforme informações oficiais.

A confirmação foi feita pelo Ministério da Agricultura, que esclareceu que esse tipo de ocorrência não resulta em restrições ao comércio internacional de produtos avícolas nem compromete o status do Brasil como país livre de gripe aviária. Segundo a pasta, notificações envolvendo aves silvestres, domésticas ou de subsistência estão previstas nos protocolos sanitários internacionais.

O ministério destacou ainda que casos dessa natureza não afetam as exportações brasileiras, uma vez que não envolvem produção comercial. As regras sanitárias seguem os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), que diferencia focos em aves de subsistência daqueles registrados em sistemas industriais.

Além do caso confirmado em Acorizal, há cinco investigações em andamento no país, todas relacionadas a aves domésticas. No levantamento nacional, já foram registrados 172 casos da doença em animais silvestres, além de 14 focos em criações de subsistência, domésticas ou ornamentais e um caso em produção comercial, totalizando 187 ocorrências.

Até agora, apenas um episódio de gripe aviária de alta patogenicidade do tipo H5N1 foi identificado em granja comercial no Brasil. O caso ocorreu em maio do ano passado, em um matrizeiro de aves localizado em Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Os dados fazem parte do sistema oficial de acompanhamento da Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, mantido pelo Ministério da Agricultura, que reúne informações sobre notificações, investigações e confirmações da doença em todo o país.