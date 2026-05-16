Hacker ligado a Vorcaro preso em Dubai desembarca em São Paulo

247 - Victor Lima Sedlmaier, preso no aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, desembarcou em São Paulo no fim desta tarde, segundo informações da Polícia Federal (PF).

Ele era um dos alvos foragidos da 6ª fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A prisão ocorreu em uma ação de cooperação internacional envolvendo a Interpol e a polícia de Dubai.

Segundo a Polícia Federal, Victor Lima integra o grupo hacker conhecido como “Os Meninos”, apontado pelos investigadores como ligado ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O investigado era alvo de mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e estava foragido desde quinta-feira (14).

Em depoimento à PF, Sedlmaier afirmou ser estudante de ciência da computação e desenvolvedor de sistemas. Ele declarou que prestava serviços para David Henrique Alves, identificado pela investigação como líder do grupo hacker.

De acordo com o depoimento, o contato entre os dois teria sido intermediado por um primo, e a relação profissional começou em julho de 2024. Sedlmaier disse atuar com conserto de computadores e no desenvolvimento de um software de inteligência artificial.

Ele diz ainda que recebia R$ 2 mil mensais pelos serviços, além de “bônus por serviços eventuais”. Segundo ele, David Henrique Alves trabalhava para Luiz Phillipi Mourão, apontado pela PF como o “Sicário” de Daniel Vorcaro, recebendo R$ 35 mil mensais.

Ainda conforme o depoimento, David atuava em questões ligadas à “reputação online” de Daniel Vorcaro. A PF, no entanto, sustenta que Sedlmaier também teria desempenhado funções de “apoio logístico” e possível ocultação de provas relacionadas ao grupo investigado.

Os investigadores relatam que, no dia da operação que resultou na prisão do chamado “Sicário”, David Henrique Alves foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal dentro de um veículo pertencente a Luiz Phillipi Mourão. No automóvel, foram encontrados computadores e documentos de terceiros.

Segundo a PF, David não soube explicar por que estava no veículo de Mourão. Na decisão que autorizou a prisão preventiva, André Mendonça avaliou que o episódio indicava uma possível “fuga em andamento e possível destruição, remoção ou ocultação de provas digitais”.

A investigação aponta ainda que, no dia seguinte à operação, Victor Lima Sedlmaier teria ido até a residência de David Henrique Alves com um caminhão de mudança para retirar itens do imóvel. Conforme a PF, um documento encontrado anteriormente com David, em nome de Marcelo Souza Gonçalves, continha uma fotografia de Sedlmaier.

A 6ª fase da Operação Compliance Zero também resultou, na quinta-feira (14), na prisão do empresário Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro.

Com a captura de Victor Lima Sedlmaier, permanecem foragidos o policial federal aposentado Sebastião Monteiro Júnior e David Henrique Alves, apontado como chefe do grupo “Os Meninos”.

Segundo a Polícia Federal, o grupo reunia pessoas com perfil hacker remuneradas para executar invasões, derrubada de perfis, monitoramento ilícito e possível destruição ou ocultação de evidências digitais. A corporação afirma que todos os integrantes eram gerenciados por Felipe Mourão, conhecido como “Sicário”, que atuaria para atender ordens do núcleo central da organização investigada.