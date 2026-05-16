PF informa que prendeu foragido da Operação Compliance Zero em Dubai

247 - Um dos alvos da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que estava foragido desde quinta-feira (14), foi preso neste sábado (16) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A informação foi divulgada pelo portal G1 e confirmada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues.

Victor Lima Sedlmaier é apontado pelas investigações como integrante do grupo conhecido como “Os Meninos”. Segundo a PF, a organização era “especializada em ataques cibernéticos, invasões telemáticas, derrubada de perfis e monitoramento digital ilegal” e teria atuado em benefício de Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master.

De acordo com a Polícia Federal, Sedlmaier deve desembarcar no Brasil ainda neste sábado, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A prisão ocorreu após o suspeito ser considerado foragido desde o avanço da nova fase da operação, deflagrada nesta semana.

A Operação Compliance Zero investiga um esquema de crimes cibernéticos e espionagem digital envolvendo invasões telemáticas e monitoramento ilegal de alvos. As apurações também miram a atuação do grupo “Os Meninos”, citado pela PF como responsável por práticas criminosas ligadas ao ambiente digital.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, confirmou a captura do investigado e o processo de transferência para o Brasil. Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre o procedimento de extradição ou sobre eventuais novos desdobramentos da investigação.

Victor Lima Sedlmaier é investigado no âmbito da sexta fase da operação, que aprofunda as apurações sobre a estrutura e o funcionamento do grupo suspeito de atuar em crimes digitais e monitoramento clandestino.