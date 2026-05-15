Casalino prevê cenário ruim para Flávio Bolsonaro e diz que está ‘muito difícil para o senador se afastar do bolsomaster’

247 - O jurista Vinícius Casalino afirmou nesta semana, em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, que o avanço das investigações da Operação Compliance Zero prejudicará ainda mais o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República.

“Está muito difícil para o Flávio afastar o lema de bolsomaster”, disse o analista. Conforme denunciam políticos do campo progressista, houve um acordo entre bolsonaristas e políticos do Centrão para impedir a instalação de uma CPI do Master no Congresso.

“Governadores não querem tirar foto com Flávio”, seguiu Casalino ao sugerir dificuldades de articulação política do senador. “Há possibilidade concretas de que ele não consiga mais apoio de políticos do Centrão que são fundamentais para a construção dos palanques estaduais”.

Aliados do governo Lula também denunciam que parte das fraudes financeiras envolvendo o Master aconteceram porque não houve fiscalização eficiente do Banco Central quando a instituição bancária era presidida por Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro para o cargo no BC.

Conforme as novas revelações, Flávio Bolsonaro negociou com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, um financiamento de US$ 24 milhões, cerca de R$ 134 milhões à época, para a produção de Dark Horse, filme biográfico sobre Jair Bolsonaro (PL).

Agentes da Polícia Federal também apuram se recursos do proprietário do Master apontados por investigadores como parte do financiamento do filme Dark horse, também teriam beneficiado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

Em sua análise na TV 247, Casalino afastou a tese defendida por bolsonaristas de que existe perseguição judicial contra este grupo político e disse que a PF faz uma “investigação séria”.

“Desde a Lava Jato, criou esse costume de a Polícia Federal agir ou no limite ou fora da lei, com prisões espetacularizadas, vazamentos para a mídia. As operações envolvendo o master não estão seguindo o caminho midiático. Prisão de vorcaro a gente fica sabendo depois dela acontecer e não antes como na Lava Jato”.

Na entrevista, Casalino afirmou que a oposição “não conseguir bloquear” a popularidade das medidas anunciadas pelo governo recentemente como programas de renegociação de dívidas.