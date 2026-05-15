Lindbergh anuncia novo pedido de CPMI do Master e desafia Flávio Bolsonaro a apoiar investigação

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) anunciou nesta sexta-feira (15) um novo pedido de criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o Banco Master e desafiou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a apoiar a iniciativa. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar afirmou que a comissão deve apurar os fatos desde a autorização para aquisição do Banco Máxima até transferências financeiras ligadas a aliados da família Bolsonaro.

"Acabamos de protocolar um novo pedido de CPMI sobre o Banco Master. E eu faço um desafio, Flávio Bolsonaro: assine. Você não disse que quer CPI? Assine, porque esse é para investigar de verdade, desde o começo", declarou Lindbergh. O deputado também citou o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro.

"Como autorizaram o Vorcaro, Roberto Campos Neto, a comprar o Banco Máxima?", questionou. As declarações de Lindbergh ocorrem após reportagem publicada pelo Intercept Brasil apontar que Flávio Bolsonaro negociou diretamente com Daniel Vorcaro um financiamento de 24 milhões de dólares — cerca de R$ 134 milhões à época — para a produção do filme Dark Horse, obra biográfica sobre Jair Bolsonaro.

Segundo a apuração, o banqueiro Daniel Vorcaro teria realizado repasses milionários ao fundo Havengate Development Fund LP, sediado nos Estados Unidos e ligado a aliados de Eduardo Bolsonaro.

De acordo com Lindbergh, a investigação da CPMI deve abranger operações financeiras relacionadas ao fundo Havengate. "Esse dinheiro que foi para o fundo, fundo do Eduardo Bolsonaro. É mentira, não é filme. Dois milhões de dólares foram dirigidos para um fundo administrado pelo advogado do Eduardo Bolsonaro, Paulo Calixto", afirmou o deputado.

O deputado também acusou Vorcaro e o Banco Master de financiar a campanha tarifária contra o Brasil. "Vorcaro e o Banco Master, na verdade, financiaram aquela campanha de tarifas contra o Brasil. Está protocolado, vamos coletar assinaturas", afirmou.

Mandado de segurança no STF

No vídeo divulgado nesta sexta-feira (15), Lindbergh também anunciou que ingressará com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para exigir a instalação da comissão parlamentar. "Estamos entrando com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, a instalar a CPI", declarou.

O deputado acusou o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, de ter articulado um acordo político com Flávio Bolsonaro. "Davi Alcolumbre fez um acordo com Flávio Bolsonaro. Vocês viram aquela foto, os dois abraçados naquela votação da Dosimetria. Não falaram da CPMI do Master e o Davi Alcolumbre não leu", disse.

Lindbergh encerrou o vídeo associando a situação a uma aproximação entre o bolsonarismo e partidos do Centrão. "O que está por trás de tudo isso, pessoal, é essa aliança. Uma aliança nefasta entre o bolsonarismo e o centrão. Vamos para a ofensiva. CPMI neles."