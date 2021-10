Haddad lamenta apoio de Romário a Bolsonaro e lembra que lançou programa para crianças com deficiência

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad criticou o apoio do senador Romário (PL-RJ) a Jair Bolsonaro. O petista lembrou que o ex-jogador tem uma filha com deficiência e recordou a declaração do ministro da Educação, Milton Ribeiro, para quem as crianças deficientes "atrapalham" o aprendizado nas escolas.

"Quando eu era ministro, lançamos um programa de inclusão de crianças com deficiência. O 'BPC na Escola' beneficiou 400 mil crianças. É duro ver o pai de uma delas apoiar um governo que acha que essas crianças atrapalham. Feliz dia de todas as crianças!", escreveu Haddad no Twitter.

O ex-jogador foi detonado nas redes sociais, após declarar apoio a Bolsonaro. "Bolsonarista safado! O povo morrendo de fome, inflação nas alturas, dólar nas alturas, mas pra você que é milionário, tudo certo né?! Nunca mais tem meu voto!!!", afirmou um usuário.

No Twitter, Haddad também citou a declaração do ministro Milton Ribeiro. Em agosto, o titular da pasta afirmou: "inclusivismo, que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia. Ela atrapalhava o aprendizado dos outros".

