Haddad manda recado à elite do atraso: difícil perdoar quem nos colocou neste pesadelo

247 - O ex-prefeito Fernando Haddad criticou nesta segunda-feira (11) as elites econômicas do Brasil por terem se unido pelo "pesadelo" da eleição de Jair Bolsonaro em 2018.

Em meio ao anúncio do fechamento de fábricas da Ford no Brasil, Haddad afirmou que os mais pobres serão os mais atingidos pelos efeitos da destruição provocada pelo governo Bolsonaro.

"Difícil perdoar os que sabiam o pesadelo em que estavam nos metendo em 2018. Quanto sofrimento impuseram ao país. O pior é saber que a conta da aventura será paga por quem mais precisa", escreveu pelo Twitter.

Candidato do PT no segundo turno das eleições presidenciais, Haddad teve sua candidatura equiparada à de Bolsonaro pela mídia corporativa, como o editorial do jornal O Estado de S. Paulo, intitulado "Uma escolha muito difícil".

