Haddad surge como alternativa em cenário eleitoral incerto

247 - A possibilidade de Fernando Haddad (PT-SP) disputar a Presidência da República ganha força em setores do mercado financeiro, impulsionada por incertezas sobre a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. O cenário, ainda considerado improvável dentro do Partido dos Trabalhadores, vem sendo debatido de forma reservada, enquanto agentes econômicos avaliam Haddad como uma alternativa viável.

As informações foram publicadas pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, que relata a movimentação de banqueiros e executivos junto a lideranças petistas e ao próprio ex-ministro para tratar do tema.

A especulação se intensificou após declarações recentes de Lula sobre sua eventual candidatura à reeleição. O presidente afirmou que “ainda” não decidiu se será candidato, o que abriu espaço para interpretações no meio político e econômico. Na sequência, no entanto, ressaltou que possui “o acúmulo de experiência que ninguém tem nesse país”, indicando que sua participação na disputa segue como a hipótese mais provável.

Apesar disso, dirigentes do PT e o próprio Haddad têm rejeitado a possibilidade de Lula abrir mão da candidatura. Mesmo diante de projeções eleitorais que apontam uma disputa acirrada, especialmente contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a avaliação interna é de que Lula continua sendo o nome mais competitivo da legenda.

Ainda assim, integrantes do mercado financeiro mantêm expectativas em torno de Haddad. Segundo a publicação, há preferência, nesse setor, por um eventual governo do ex-ministro em comparação à continuidade da atual gestão. Essa percepção é reforçada por levantamentos eleitorais que indicam competitividade do petista.

Dados divulgados anteriormente mostram Haddad em empate técnico com Flávio Bolsonaro em um cenário de segundo turno, com 41% das intenções de voto contra 43% do adversário. O desempenho contribui para que parte do PT veja o ex-ministro como um plano alternativo, ainda que remoto.

Outro fator que diferencia os dois nomes é o índice de rejeição. Enquanto Lula registra 46%, Haddad aparece com 27%, o que amplia sua margem de aceitação entre eleitores.

Dentro do partido, no entanto, o tema segue sendo tratado com cautela. Considerado sensível, o debate sobre uma eventual substituição ocorre de forma discreta, longe de declarações públicas e restrito a círculos internos da legenda.