Haddad tem "a coragem da moderação", elogia Alckmin

247 - O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), durante participação na 17ª Caravana Federativa, realizada nesta quinta-feira (19), em São Paulo. A manifestação ocorreu no contexto do anúncio de saída de Haddad do comando da pasta, movimento que o coloca como possível candidato ao governo paulista.

Durante seu discurso no evento, Alckmin destacou o perfil político do ministro, ressaltando uma característica que, segundo ele, é incomum na vida pública. A fala foi feita diretamente a Haddad, em tom de despedida e reconhecimento pela atuação no governo federal.

"Quero, Haddad, ao abraçá-lo quando você encerrar essa jornada, que é só transitória, dizer que você tem uma das raras virtudes da vida pública: a coragem da moderação. É um exemplo para todos nós, que nos dedicamos a servir à nossa população", afirmou o vice-presidente.

Alckmin exalta perfil político de Haddad

A declaração de Alckmin enfatiza a condução política de Haddad à frente do Ministério da Fazenda, marcada, segundo o vice-presidente, por equilíbrio e responsabilidade institucional. Ao utilizar a expressão "coragem da moderação", Alckmin sinalizou reconhecimento a uma postura conciliadora em meio a um cenário político frequentemente polarizado.

O elogio público também reforça a sintonia entre integrantes do governo federal, especialmente em um momento de transição para o ministro, que encerra sua passagem pela área econômica.

Saída do ministério abre caminho eleitoral

A despedida de Haddad da Fazenda ocorre em meio à expectativa de sua participação nas eleições para o governo de São Paulo. Embora o discurso não tenha detalhado diretamente os próximos passos políticos, o próprio Alckmin classificou o encerramento do ciclo no ministério como "transitório", sugerindo continuidade na vida pública.

A possível candidatura de Haddad recoloca o ex-ministro no centro da disputa política estadual, após sua atuação no governo federal em um período de reorganização econômica.

Discurso marca tom de despedida

A intervenção de Alckmin integrou uma série de manifestações durante a Caravana Federativa, evento que reúne autoridades para discutir políticas públicas e cooperação entre entes federativos. O momento foi marcado por reconhecimento institucional e sinalizações políticas sobre os próximos movimentos de Haddad.

Ao final, o elogio do vice-presidente sintetizou o tom do encontro, destacando a trajetória recente do ministro e sua projeção para novos desafios na vida pública.