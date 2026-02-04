iFood amplia acesso à educação com parceria nacional com o Sesi

247 - O iFood anunciou a ampliação de sua agenda educacional voltada aos entregadores e demais integrantes de seu ecossistema de delivery. A iniciativa foi apresentada em São Paulo, durante a formatura da terceira edição do programa Meu Diploma do Ensino Médio, que já alcançou 15 mil formandos, consolidando a educação como um dos eixos estratégicos da atuação da empresa.

A agenda educacional do iFood faz parte de uma parceria nacional com o Serviço Social da Indústria (SESI), além da expansão de acordos com grupos educacionais privados para ampliar o acesso à educação básica, técnica e ao ensino superior.

Parceria amplia acesso à educação básica e profissionalizante

Com o acordo firmado com o SESI, o iFood passa a estimular o acesso gratuito à educação básica por meio da Nova EJA, modalidade que permite a conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio em formatos flexíveis, incluindo encontros presenciais. A parceria também contempla a EJA Profissionalizante, com cursos em áreas como Tecnologia da Informação, Recursos Humanos, Almoxarifado e Confeitaria.

Ensino superior ganha novas opções no ecossistema iFood

A empresa também anunciou uma parceria com a Ânima Educação, que incorpora ao projeto instituições como Anhembi Morumbi e São Judas, ampliando a oferta de ensino superior. Além disso, a Cogna Educação, por meio da Universidade Anhanguera, mantém sua parceria com o iFood, oferecendo cursos de graduação, técnicos e profissionalizantes aos entregadores e parceiros.

Por meio da plataforma educacional do iFood, os participantes do ecossistema de delivery têm acesso a cursos técnicos e de ensino superior com mensalidades que variam de R$ 119,00 a R$ 159,90. Na fase piloto realizada no último ano em parceria com a Cogna, 1.297 entregadores se matricularam em cursos oferecidos pelo projeto.

Educação e impacto econômico no delivery

Dados de 2025 indicam que 29% dos entregadores não concluíram o Ensino Médio. Entre aqueles que já finalizaram essa etapa, 69% demonstram interesse em cursar o ensino superior. O levantamento aponta ainda que 45% relataram aumento real de renda após a conclusão dos estudos.

Segundo Luana Ozemela, CSO e vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood, o investimento em educação amplia oportunidades de formação e renda no ecossistema. “Alcançar 15 mil formandos pelo Meu Diploma do Ensino Médio é um marco que traduz o impacto concreto da educação na vida de milhares de pessoas. Como empresa brasileira de tecnologia, o iFood entende seu papel na geração de oportunidades e no fortalecimento do ecossistema em que atua. Para nós, crescer junto é o que nos move, e é por isso que apostamos na educação como um vetor de desenvolvimento pessoal, profissional e de transformação social no ecossistema de delivery”, afirmou.

Evento e prêmios para estudantes com melhor desempenho

Os anúncios foram feitos durante evento realizado na Community Creators Academy, em São Paulo, que reuniu mais de mil pessoas e contou com a presença de Sérgio Mendonça, superintendente do Conselho Nacional do SESI. A programação incluiu apresentações musicais de Djonga, Dexter e Edi Rock, além de uma intervenção poética de Sérgio Vaz.

Na ocasião, também foi entregue o Prêmio Missão Diploma, que concedeu valores de R$ 15 mil, R$ 3.000 e R$ 1.750 para 30 estudantes com melhor desempenho no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), reforçando o alcance e a escala da iniciativa educacional.

O iFood está presente em mais de 1.500 municípios brasileiros, conecta mais de 460 mil estabelecimentos comerciais e realiza cerca de 120 milhões de entregas por mês para aproximadamente 60 milhões de clientes. A plataforma gera oportunidades de renda para mais de 500 mil entregadores em todo o país e responde por cerca de R$ 110 bilhões movimentados no PIB, além de mais de 900 mil empregos diretos e indiretos.