iFood Pago amplia crédito a pequenos negócios fora do radar bancário

247 - Na segunda-feira (19), dados de um levantamento indicaram a expansão do iFood Pago como alternativa de financiamento para micro e pequenos empreendedores do setor de alimentação que encontram barreiras para acessar crédito no sistema bancário tradicional. O estudo revela que uma parcela significativa desses empresários só conseguiu obter recursos por meio da plataforma digital.

Os números mostram que 63% dos empreendedores que contrataram crédito pelo iFood Pago não obtiveram aprovação em bancos tradicionais, evidenciando a dificuldade de acesso ao financiamento formal. A pesquisa será apresentada no Fórum Econômico Mundial e destaca a relevância crescente de modelos de crédito baseados em dados operacionais dos próprios negócios.

De acordo com o iFood, o diferencial do iFood Pago está no modelo de análise de risco ajustado às características do setor de alimentação. A avaliação considera informações como desempenho de vendas e fluxo de pedidos dos restaurantes parceiros, o que amplia a capacidade de concessão de empréstimos em relação aos critérios utilizados por instituições financeiras convencionais.

A empresa informou que já liberou R$ 2,83 bilhões em crédito para micro e pequenos empreendedores por meio do iFood Pago. Atualmente, a plataforma dispõe de R$ 8,56 bilhões em recursos pré-aprovados, destinados a mais de 91 mil parceiros, além de registrar 205 mil contas digitais ativas.

O crescimento do braço financeiro também se reflete nos resultados. Entre 2024 e 2025, a receita do iFood Pago avançou 96%, acompanhando a ampliação da base de usuários e da oferta de serviços financeiros integrados à operação dos restaurantes.

O impacto do crédito na gestão dos estabelecimentos aparece de forma expressiva. Entre os restaurantes que tomaram empréstimos, 81% afirmaram que as soluções contribuíram para a profissionalização dos negócios. Já entre os que não recorreram ao crédito, 56% relataram melhora nas operações após a parceria com o iFood, indicando ganhos operacionais associados ao uso da plataforma.

O levantamento ouviu 889 restaurantes parceiros, sendo 200 tomadores de crédito, oferecendo um panorama do perfil dos empreendedores atendidos e dos efeitos do financiamento na rotina do setor de alimentação.