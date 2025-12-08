Americanas fecha parceria com iFood para ampliar entrega rápida no país

247 - A Americanas anunciou uma nova etapa de expansão logística com uma parceria estratégica com o iFood, que permitirá oferecer produtos de conveniência com entrega imediata para milhões de consumidores em todo o país.

A informação foi divulgada originalmente pelo Brazil Stock Guide, que detalhou que a integração colocará a varejista diretamente nas categorias de “mercado” e “conveniência” do aplicativo.

O lançamento começa com 500 lojas da Americanas distribuídas em 15 estados, com previsão de atingir 1.200 unidades até o início de 2026. Com isso, mais de 60 milhões de usuários do iFood passam a ter acesso a itens essenciais, como alimentos, bebidas, produtos de higiene e beleza, papelaria, acessórios para celular e até vestuário — segmentos em que a compra por urgência é cada vez mais determinante no varejo urbano.

Segundo Tiago Abate, vice-presidente de Clientes, Crescimento e Digital da Americanas, a parceria está alinhada à estratégia de fortalecer a presença multicanal da companhia. “Nós estruturamos uma estratégia de negócios centrada no cliente, que atende o consumidor onde ele estiver, com uma visão omnichannel que amplia ainda mais nossa presença”, afirmou. Ele acrescentou que “a parceria com o iFood amplia nosso alcance e traz maior agilidade nas entregas por meio das nossas lojas físicas, gerando valor para nossos clientes”.

Do lado do iFood, o acordo reforça o movimento da plataforma para além do delivery de restaurantes, consolidando-a como um marketplace completo de conveniência. “Ter um parceiro do tamanho da Americanas no nosso app reforça que somos muito mais do que uma plataforma de entrega de comida”, disse Murilo Massari, diretor comercial de Market e Atacado do iFood. “Somos um marketplace de conveniência completo, que entrega o que o consumidor precisa, no tempo que ele exige”.

A Americanas, que opera quase 1.500 lojas no país, passa por um processo de reconstrução após reestruturação financeira e aposta no modelo de lojas como micro-hubs urbanos para acelerar o last mile — tendência adotada também por grandes varejistas globais para competir com o e-commerce puro.

Fundado há 14 anos, o iFood movimenta cerca de 160 milhões de pedidos por mês, conecta mais de 60 milhões de usuários, 450 mil entregadores e 460 mil estabelecimentos em quase 1.500 cidades brasileiras. A empresa afirma ainda que seu ecossistema gera mais de um milhão de empregos diretos e indiretos e representa aproximadamente 0,64% do PIB brasileiro, no que chama de “efeito iFood”.