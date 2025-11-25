Prosus registra salto de receita com força da América Latina e do iFood

247 - A Prosus apresentou resultados expressivos no primeiro semestre fiscal de 2026, com destaque para o avanço de suas operações na América Latina. Segundo informações divulgadas originalmente pelo portal Startups, a companhia alcançou receita recorde e ampliou de forma consistente seus indicadores de lucratividade.

A empresa — controladora de marcas como iFood, OLX e Sympla — reporta receita de US$ 3,6 bilhões nos seis meses encerrados em 30 de setembro de 2025, um salto de 22% frente ao período anterior. O EBITDA ajustado também cresceu significativamente, chegando a US$ 530 milhões, uma alta de 70%.

O desempenho foi impulsionado sobretudo pelo avanço das operações latino-americanas, onde a receita subiu 32% e o EBITDA ajustado avançou 57%. O primeiro semestre fiscal de 2026 (1H26) da empresa considera o intervalo entre abril e setembro de 2025.

O CEO da Prosus e da Naspers, Fabricio Bloisi, destacou que a expansão foi resultado direto da combinação entre execução disciplinada e integração de ecossistemas. “Estamos entregando o que prometemos por meio de uma execução forte, disciplina e integração – aprofundando o engajamento com os clientes e destravando novas fontes de receita. Na América Latina, o iFood está impulsionando a receita do nosso negócio de viagens online, a Decolar, enquanto uma melhor execução e aquisições estratégicas estão fortalecendo nossa posição na Índia. Na Europa, investimos na JET e na La Centrale, que proporcionarão experiências superiores aos consumidores, impulsionadas por IA, em um mercado de alto potencial”.

O CFO Nico Marais reforçou que os números consolidam um semestre sólido, com novos patamares de receita, lucro e fluxo de caixa livre. “Nosso balanço forte, reforçado pela melhora nos fluxos de caixa, nos dá flexibilidade para investir na expansão e aceleração do crescimento de nossos ecossistemas regionais. Continuaremos investindo em nós mesmos, por meio do programa de recompra, que está gerando enorme valor para nossos acionistas. Olhando para frente, nossas prioridades são claras: manter um crescimento superior ao dos pares, com aumento de lucratividade e fluxo de caixa livre, e alocar capital de forma estratégica, por meio de investimentos em negócios, recompras de ações e oportunidades que fortaleçam o ecossistema”, declarou.

iFood segue como principal motor da região

O relatório reforça que o iFood segue como o ativo mais relevante da Prosus na América Latina. A plataforma registrou crescimento de 35% na receita e de 21% no aEBITDA. No segmento principal de food delivery, os pedidos aumentaram 11% e o GMV avançou 15%, resultando em um incremento de 14% na receita — ou 24% ao se desconsiderarem efeitos de câmbio e fusões e aquisições.

A margem operacional também evoluiu: o delivery alcançou US$ 204 milhões em aEBITDA, alta de 27%, com margem de 32%. A diversificação de produtos, novas soluções para restaurantes e a expansão do Clube iFood contribuíram para o avanço. Outro fator relevante foi o crescimento acelerado da vertical financeira iFood Pago, cuja receita saltou 179% no semestre, atingindo rentabilidade em setembro de 2025 pela primeira vez.

A Decolar (Despegar) também se destacou na região, refletindo os primeiros efeitos de integração com o iFood. As iniciativas conjuntas já representam 3% da receita líquida da empresa. No semestre, as reservas brutas subiram 30%, levando a um aumento de 18% na receita e a um aEBITDA de US$ 38 milhões, com margem de 13%.

Consolidação global e presença ampliada no mercado brasileiro

A entrada recente da Prosus na B3, com a estreia de seus BDRs, aproximou ainda mais a companhia do investidor brasileiro. A cerimônia contou com a presença do CEO Fabricio Bloisi e de Diego Barreto, CEO do iFood e head de ecossistema de América Latina da Prosus.

Na Europa, a empresa avançou apoiada pela OLX, cuja receita cresceu 22%, puxada principalmente por automóveis (+27%) e imóveis (+26%). A fintech iyzico registrou alta de 73% na receita e aumento de 65% no volume de pagamentos processados. A eMAG manteve o faturamento estável, mas com melhora na rentabilidade, e a recém-incorporada Just Eat Takeaway.com passou a reforçar o ecossistema europeu.

Na Índia, o PayU voltou a crescer após obter licença de agregador de pagamentos. A receita total da operação avançou 20%, acompanhada por aumento de 17% na divisão de crédito e por integrações mais profundas dentro do portfólio local, que inclui marcas como Swiggy, Meesho, PharmEasy, Rapido e ixigo.

A combinação de expansão geográfica, fortalecimento regional e integração entre plataformas reforça a posição da Prosus como uma das grandes potências globais em tecnologia e serviços digitais, com protagonismo crescente na América Latina — especialmente por meio do iFood, seu principal vetor de crescimento na região.