CSN venderá 53,2 mi de ações em tesouraria

247 - O conselho de administração da CSN Mineração aprovou, nesta segunda-feira (24), em São Paulo, um programa para vender a totalidade das ações próprias atualmente mantidas em tesouraria, com o objetivo de aumentar a liquidez dos papéis negociados em bolsa. A operação envolve apenas ações já emitidas e sob posse da própria companhia.

De acordo com informação divulgada pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Estadão, a empresa comunicou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que possui hoje 1,646 bilhão de ações em circulação, das quais 53,29 milhões estão em tesouraria e poderão ser integralmente alienadas no âmbito do novo programa.

Segundo o comunicado, as negociações ocorrerão na B3, pelo preço de mercado, e poderão contar com a intermediação de uma ou mais instituições financeiras autorizadas a operar na bolsa. O prazo máximo para a conclusão das vendas é de 18 meses, contados a partir desta segunda-feira (24).

A companhia ressaltou que a iniciativa está alinhada à sua política de gestão de capital. Conforme a nota enviada ao mercado, “A medida faz parte da estratégia de alocação de capital e não altera a estrutura acionária atual, já que envolve apenas ações que já estão em posse da própria empresa”, destacou a CSN Mineração.

Com o programa, a empresa busca reforçar a liquidez de seus papéis, ampliando o volume de negócios na B3 sem impacto direto na participação relativa dos atuais acionistas, uma vez que não haverá emissão de novos títulos nem mudança no bloco de controle.