Disciplina corporativa marca a temporada de balanços do 3º trimestre de 2025 no Brasil

247 - A mais recente temporada de resultados corporativos no Brasil, referente ao terceiro trimestre de 2025, revelou uma mudança clara de postura entre as maiores companhias do país. Como destacou o Brazil Stock Guide, responsável pela análise que deu origem às informações, o período foi marcado por gestores tentando demonstrar ao mercado que a fase mais turbulenta já ficou para trás.

A revisão de mais de 60 teleconferências de resultados permitiu identificar um padrão: menos discursos otimistas e mais foco em execução, disciplina financeira, eficiência e preservação de caixa. Setores caminham em ritmos diferentes, mas a tônica é semelhante — expansão só quando lastreada em balanços robustos.

Margens pressionadas e prudência setorial

Os bancos registraram lucros elevados, mas alertaram que 2026 tende a ser mais incerto que 2025. O varejo continua priorizando geração de caixa, enquanto segmentos industriais equilibram ciclos de investimento intenso com gestão rígida de liquidez. Empresas digitais, marketplaces e fintechs seguem crescendo, porém reforçam o controle de risco e a rentabilidade. No setor de energia e infraestrutura, eficiência e integração permanecem centrais para a criação de valor.

Já as companhias de petróleo, mineração e proteína observam ciclos globais longos, ora favoráveis, ora adversos. Em comum, todas apontam disciplina como palavra de ordem — resultado de anos marcados por volatilidade.

Raio-X das principais companhias

A seguir, os destaques da temporada, com sínteses editoriais do Brazil Stock Guide sobre a mensagem estratégica transmitida por cada empresa:

Água, saneamento e energia

Axia (ex-Eletrobras) destacou que, com o processo de redução de riscos concluído e ativos legados vendidos, inicia um novo ciclo focado em eficiência e expansão.

Eneva concentra-se na execução de projetos e na preservação de espaço no balanço para futuras oportunidades.

Isa Energia registrou forte tração com maior RAP, obras aceleradas e retornos estáveis.

Taesa reforçou a previsibilidade de caixa como sua maior fortaleza.

Finanças, seguros e serviços digitais

BB Seguridade comemorou o maior lucro recorrente de sua história.

comemorou o maior lucro recorrente de sua história. BTG Pactual registrou receitas recordes sustentadas pela diversificação.

registrou receitas recordes sustentadas pela diversificação. Banco Inter acentuou o crescimento lucrativo, sem elevar riscos.

acentuou o crescimento lucrativo, sem elevar riscos. Banco do Brasil reiterou compromisso com o agronegócio, mesmo diante de inadimplência elevada no setor.

reiterou compromisso com o agronegócio, mesmo diante de inadimplência elevada no setor. Bradesco afirmou que seus resultados refletem a execução do plano de transformação.

afirmou que seus resultados refletem a execução do plano de transformação. Itaú Unibanco apresentou desempenho forte, embora reconheça incertezas para 2026.

apresentou desempenho forte, embora reconheça incertezas para 2026. Nubank continua combinando forte expansão com disciplina de crédito.

continua combinando forte expansão com disciplina de crédito. PagBank ampliou clientes e TPV, migrando de um modelo centrado em POS para um ecossistema financeiro mais abrangente.

ampliou clientes e TPV, migrando de um modelo centrado em POS para um ecossistema financeiro mais abrangente. Porto Seguro mantém uma sequência histórica de lucros elevados.

mantém uma sequência histórica de lucros elevados. Santander reforçou prioridades de rentabilidade, seletividade e eficiência.

Indústria, tecnologia e infraestrutura

Braskem enfrenta um ciclo difícil, com EBITDA deprimido e alavancagem elevada, concentrando esforços em preservação de liquidez.

enfrenta um ciclo difícil, com EBITDA deprimido e alavancagem elevada, concentrando esforços em preservação de liquidez. CSN prioriza redução de custos e melhora da qualidade do minério diante da competição acirrada.

prioriza redução de custos e melhora da qualidade do minério diante da competição acirrada. Embraer celebrou carteira recorde, com aumento de margens mesmo em ambiente desafiador.

celebrou carteira recorde, com aumento de margens mesmo em ambiente desafiador. Gerdau contou novamente com o bom desempenho da América do Norte para compensar um ciclo doméstico mais fraco.

contou novamente com o bom desempenho da América do Norte para compensar um ciclo doméstico mais fraco. Klabin destacou que, sem as paradas de manutenção, o EBITDA teria crescido 8%, e que o ciclo de investimentos está próximo do fim.

destacou que, sem as paradas de manutenção, o EBITDA teria crescido 8%, e que o ciclo de investimentos está próximo do fim. Marcopolo viu operações internacionais impulsionarem resultados, compensando a desaceleração doméstica.

viu operações internacionais impulsionarem resultados, compensando a desaceleração doméstica. Motiva mantém foco na execução de seu corredor logístico e na monetização de ativos contratados.

mantém foco na execução de seu corredor logístico e na monetização de ativos contratados. Ultrapar registrou forte alta no EBITDA recorrente, com destaque para Hidrovias.

registrou forte alta no EBITDA recorrente, com destaque para Hidrovias. Usiminas trabalha para recompor margens, pressionadas por impairment e pelo aço importado.

trabalha para recompor margens, pressionadas por impairment e pelo aço importado. WEG equilibra crescimento em automação, motores e soluções digitais com alocação disciplinada de capital.

Petróleo, gás e mineração

Brava mantém atenção na execução de projetos e na captura de valor em campos em desenvolvimento.

mantém atenção na execução de projetos e na captura de valor em campos em desenvolvimento. Petrobras busca equilibrar investimentos, dividendos e transição energética, defendendo previsibilidade.

busca equilibrar investimentos, dividendos e transição energética, defendendo previsibilidade. Prio segue com forte eficiência operacional e expansão em campos maduros.

segue com forte eficiência operacional e expansão em campos maduros. Vale avança em segurança, qualidade do minério e retorno ao acionista, com ênfase na disciplina de capital.

Varejo, moda e consumo

C&A registrou forte expansão de margens e geração de caixa com a estratégia Energia, além de avanço em NPS e beleza.

registrou forte expansão de margens e geração de caixa com a estratégia Energia, além de avanço em NPS e beleza. Casas Bahia prioriza saúde financeira e lucratividade, trocando crescimento de GMV por disciplina operacional.

prioriza saúde financeira e lucratividade, trocando crescimento de GMV por disciplina operacional. GPA acelerou o e-commerce com ganhos de eficiência.

acelerou o e-commerce com ganhos de eficiência. Magalu respondeu a um trimestre pressionado com reorganização de estoques e foco em tecnologia e disciplina comercial.

respondeu a um trimestre pressionado com reorganização de estoques e foco em tecnologia e disciplina comercial. Mercado Livre manteve crescimento robusto de receita e lucro, impulsionado pelo ecossistema integrado.

manteve crescimento robusto de receita e lucro, impulsionado pelo ecossistema integrado. Renner trabalha para equilibrar expansão física e digital com ganhos de rentabilidade.

trabalha para equilibrar expansão física e digital com ganhos de rentabilidade. Riachuelo segue reorganizando processos internos e fortalecendo a produção própria.

Saúde, educação e serviços

Cruzeiro do Sul cresceu com maior captação e rígido controle de inadimplência.

cresceu com maior captação e rígido controle de inadimplência. Fleury aposta em crescimento orgânico e aquisições, sustentado por geração estável de caixa.

aposta em crescimento orgânico e aquisições, sustentado por geração estável de caixa. Hapvida enfrentou um trimestre desafiador, com ajustes imediatos após pressões de margens, mas reforçou resiliência no portfólio premium.

enfrentou um trimestre desafiador, com ajustes imediatos após pressões de margens, mas reforçou resiliência no portfólio premium. Qualicorp sinalizou que o modelo de adesão em grupo é sua base mais adequada.

sinalizou que o modelo de adesão em grupo é sua base mais adequada. RD Saúde vem impulsionando resultados por meio de medicamentos de alto custo e serviços de saúde.

vem impulsionando resultados por meio de medicamentos de alto custo e serviços de saúde. Rede D’Or apresentou forte desempenho, com aceleração de receita, EBITDA e oncologia.

Mobilidade, aviação e logística

Localiza segue entregando ROIC acima do custo de capital, apoiada em escala, dados e disciplina de frota.

segue entregando ROIC acima do custo de capital, apoiada em escala, dados e disciplina de frota. Gol afirmou que seu processo no Chapter 11 só foi possível pela disciplina extrema; agora busca consistência operacional.

afirmou que seu processo no Chapter 11 só foi possível pela disciplina extrema; agora busca consistência operacional. JSL mantém ritmo de crescimento acima de 20%, com consolidação setorial.

mantém ritmo de crescimento acima de 20%, com consolidação setorial. Movida aumenta ROIC e reduz alavancagem, com reorganização de frota e ocupação elevada.

aumenta ROIC e reduz alavancagem, com reorganização de frota e ocupação elevada. Marcopolo reforçou a importância das exportações e dos avanços em ônibus elétricos.

Proteína animal

JBS destacou que a diversificação global suaviza ciclos e sustenta retornos aos acionistas.

destacou que a diversificação global suaviza ciclos e sustenta retornos aos acionistas. MBRF alcançou seu maior EBITDA consolidado do ano, com avanços em integração e racionalização de portfólio.

alcançou seu maior EBITDA consolidado do ano, com avanços em integração e racionalização de portfólio. Minerva relatou EBITDA recorde e menor alavancagem, embora considere o mercado ainda reticente em precificar a virada.

Imobiliário e construção

Cury foi reconhecida pelo mercado por sua capacidade de crescimento consistente.

foi reconhecida pelo mercado por sua capacidade de crescimento consistente. MRV migrou para produtos mais rentáveis, com geração de caixa no centro das decisões.

Um retrato de disciplina e reconstrução

Do saneamento ao varejo, da energia às empresas digitais, o mapa corporativo do 3º trimestre de 2025 mostra líderes empresariais determinados a comprovar consistência, proteger margens e preservar caixa. Enquanto alguns setores enfrentam ciclos adversos, outros avançam para fases de colheita. Em comum, prevalece a busca por eficiência, previsibilidade e expansão seletiva amparada por balanços mais fortes — um sinal de que a travessia rumo a um ambiente mais estável ainda está em curso.