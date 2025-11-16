Embraer amplia suporte à Airlink em novo acordo para jatos E2

247 - A Embraer firmou um novo acordo de cooperação com a Airlink, maior companhia aérea da África Austral, com foco na expansão do suporte técnico à frota da empresa. O entendimento aprofunda a atuação conjunta dentro do programa brasileiro de assistência e fornecimento de componentes, conhecido como Pool.

No domingo (16), conforme noticiou originalmente o Estadão Conteúdo, as duas empresas anunciaram que o programa passará a contemplar os dez jatos Embraer E195-E2 que a Airlink está recebendo por meio de contratos de leasing com a empresa norte-americana Azorra.

A Airlink já utilizava o Pool para manutenção e disponibilidade de peças de sua frota atual, composta exclusivamente por aeronaves fabricadas pela Embraer. Com a entrada dos novos E2, a cobertura do programa passa a abranger 78 aviões, consolidando a fabricante brasileira como fornecedora estratégica da companhia africana, que se destaca pela operação regional em ampla malha no continente.

Com o fortalecimento do acordo, a Airlink busca elevar a eficiência operacional e reduzir custos de manutenção, enquanto a Embraer ganha relevância na expansão das operações dos jatos E2, modelo mais moderno de sua família de aeronaves comerciais.