Embraer lança A-29 Super Tucano, que pode abater drones

247 - A Embraer anunciou que o A-29 Super Tucano terá capacidade para abater drones. Desenvolvida no Brasil, a aeronave fará o abate por meio de um conjunto de sensores e armamentos integrados ao avião, considerado um dos principais produtos da indústria de defesa nacional.

A empresa brasileira do setor aeroespacial afirmou que o novo conceito de operação permite que operadores adicionem a missão anti-drone ao A-29 sem precisar de uma nova versão da aeronave.

O lançamento ocorreu em um contexto no qual os EUA ameaçam interferir em alguns países da América Latina para tirar vantagens políticas e econômicas. Dois alvos do governo Donald Trump são a Venezuela, principalmente, e a Colômbia.

No caso do Brasil, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aliado de Trump, pediu em outubro que o governo dos EUA ataque o Brasil. O pretexto para o deslocamento de militares americanos para o estado do Rio de Janeiro seria o combate ao tráfico de drogas, mesma alegação da gestão trumpista para tentar violar a soberania de países latino-americanos.

Além do pedido feito por Flávio Bolsonaro, o governo do Rio, comandado por Cláudio Castro (PL), enviou aos EUA um relatório sobre a atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no estado.

Como funciona

Os sensores do avião recebem as informações iniciais do alvo e, em seguida, o sistema eletro-óptico/infravermelho é acionado para localizar o drone.

Após a identificação do alvo, o piloto pode fazer o disparo com foguetes guiados a laser ou com as metralhadoras.50 instaladas nas asas, capazes de neutralizar sistemas aéreos não tripulados.

O Comitê de Catalogação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) reconheceu o Super Tucano.

O uso massivo de drones tem sido uma das marcas de conflitos na Era Moderna e se consolidou como uma das principais armas empregadas durante a guerra na Ucrânia.