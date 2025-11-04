Embraer registra lucro de R$289,4 milhões no 3º tri

247 - A Embraer apresentou um lucro líquido ajustado de R$ 289,4 milhões no terceiro trimestre de 2025, conforme balanço divulgado nesta terça-feira (4). O valor representa uma queda expressiva em relação aos R$ 1,22 bilhão registrados no mesmo período de 2024. As informações são do Money Times.

Segundo o relatório, o Ebitda ajustado — indicador que reflete o desempenho operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — ficou em R$ 1,27 bilhão, inferior ao resultado do ano anterior. A margem Ebitda ajustada também recuou, passando de 21,1% para 11,7%.

O Ebit ajustado, que mede os lucros antes de juros e impostos, somou R$ 927,2 milhões no trimestre, contra R$ 1,64 bilhão no mesmo período de 2024. Com isso, a margem Ebit ajustada caiu para 8,5%, ante 17,6% no ano anterior. A companhia atribuiu o desempenho mais fraco à redução dos resultados operacionais nas divisões de Aviação Executiva e de Serviços & Suporte.

Em nota, a Embraer explicou que o resultado de 2024 havia sido impulsionado por um fator não recorrente. “Houve um item não recorrente significativo (US$ 150 milhões do acordo de arbitragem com a Boeing) no 3T24, que elevou a margem EBIT ajustada em cerca de 900 pontos-base (de +8,7% para +17,6%) no período”, informou a empresa.

Durante o trimestre, as tarifas de importação dos Estados Unidos totalizaram US$ 17 milhões. Apesar da queda no lucro, a receita líquida da Embraer atingiu R$ 10,9 bilhões, um crescimento de 16% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Estimativas mantidas para 2025

A Embraer manteve suas projeções para o ano de 2025. Na divisão de Aviação Comercial, a empresa espera entregar entre 77 e 85 aeronaves. Na Aviação Executiva, a previsão é de 145 a 155 entregas. No campo financeiro, a companhia projeta receita entre US$ 7,0 e US$ 7,5 bilhões, margem EBIT ajustada entre 7,5% e 8,3% e fluxo de caixa livre ajustado igual ou superior a US$ 200 milhões.

Entregas em alta

No terceiro trimestre de 2025, a Embraer entregou 62 aeronaves: 20 jatos comerciais, 41 executivos e uma aeronave de defesa. O número representa aumento de 5% em relação às 59 entregas realizadas no mesmo período de 2024. O avanço foi puxado principalmente pela Aviação Comercial, que cresceu 25% na comparação anual, enquanto a Aviação Executiva manteve estabilidade.