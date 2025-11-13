Trump considera opções para ataque militar à Venezuela

247 - Altos oficiais militares dos Estados Unidos apresentaram ao presidente Donald Trump novas opções de ações possíveis na Venezuela, incluindo ataques por terra, segundo várias fontes familiarizadas com as reuniões realizadas na Casa Branca. A informação foi publicada pela CBSNews. Sem provas, a gestão trumpista acusa o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de envolvimento com narcotráfico. Líderes da América Latina denunciam tentativa de violar a soberania de países do continente.

O secretário de Guerra, Pete Hegseth, o chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Caine, e outros oficiais de alto escalão participaram do encontro na Casa Branca nesta quarta-feira (12). Pelo menos 80 pessoas morreram por causa dos ataques dos EUA a embarcações em regiões próximas do continente sul-americano nos últimos dois meses.

No começo da semana, o grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald Ford entrou na área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA, que faz a coordenação de operações no Caribe e na América do Sul. O porta-aviões passou a integrar uma frota que já tinha destróieres, unidades de Operações Especiais e aeronaves de guerra em atuação na região.

Durante uma conferência de defesa realizada nesta quarta-feira em Fort Wayne, Indiana, Hegseth mencionou a ofensiva do governo Trump contra o tráfico de narcóticos. “Meu conselho às organizações terroristas estrangeiras é que não entrem em um barco. Se você estiver transportando drogas que prejudicam o povo americano e soubermos que pertence a um grupo designado como terrorista, seja um terrorista estrangeiro ou um traficante — nós vamos encontrá-lo e vamos matá-lo.”