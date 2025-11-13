Venezuela denuncia "comentários enviesados" da ONU sobre ação dos EUA

247 - A Venezuela denunciou publicamente nesta quinta-feira (13) o que classifica como “comentários sesgados” da Organização das Nações Unidas (ONU) a respeito da crescente presença militar dos Estados Unidos no mar Caribe. O governo de Caracas informou ter entregue uma carta oficial ao secretário-geral António Guterres rejeitando as “declarações parcializadas” do porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.

O anúncio foi feito pelo representante permanente da Venezuela na ONU, Samuel Moncada, que afirmou que a denúncia se tornou pública após sucessivas tentativas — segundo ele, ignoradas — de tratar do tema diretamente com Guterres.

Carta acusa ONU de equiparar vítima e agressor

Na carta, Caracas manifesta “profunda consternação” e “categórica rejeição” às declarações recentes do porta-voz sobre a situação no Caribe, marcada pelo aumento do deslocamento naval dos EUA e por denúncias venezuelanas de execuções extrajudiciais em águas internacionais.

O governo critica especialmente o apelo de Dujarric por uma “distensão” da situação dirigido “tanto aos Estados Unidos como à República Bolivariana de Venezuela”. Para Caracas, essa equiparação constitui “uma grave distorção dos fatos” e “uma Equação imoral entre o agressor e a vítima”.

Moncada afirma ainda que o tema já havia sido tratado diretamente com Guterres em reunião bilateral em 28 de agosto. Na ocasião, segundo o diplomata, o secretário-geral atribuiu a declaração do porta-voz a uma pergunta inesperada, que teria motivado uma “resposta diplomática padrão”.

Caracas diz que não se trata mais de um “deslize” da Secretaria-Geral

A Venezuela sustenta que, desde então, ao menos outras duas declarações semelhantes foram feitas por Dujarric, o que, de acordo com Moncada, indica que o problema deixou de ser um episódio pontual.

“Disso podemos concluir que não se trata mais de um lapso de língua, mas de uma posição claramente adotada pelo Secretariado”, disse o embaixador, afirmando que as preocupações venezuelanas não estão sendo levadas em conta pela ONU.

O governo de Nicolás Maduro afirma esperar que a denúncia pública pressione a Secretaria-Geral a rever o que considera um comportamento recorrente e prejudicial ao tratamento equilibrado da crise no Caribe.

[Com informações da RT en Español]