iFood compra Advolve e aposta em expansão de mídia até 2030

247 - Em mais um movimento de fortalecimento da área de publicidade, o iFood anunciou nesta quarta-feira (11) a aquisição da Advolve, startup brasileira especializada em inteligência artificial aplicada ao marketing de performance.

A compra integra a estratégia do iFood de ampliar a oferta e a eficiência da sua frente de mídia, com o objetivo de quintuplicar o faturamento do setor de anúncios até 2030. A operação ocorre no momento em que a companhia estrutura sua tese de retail media, acompanhando mudanças na vice-presidência de iFood Ads, com a chegada de Sam James, e na diretoria sênior, com a nomeação de Ana Paula Duarte.

A Advolve, que já tinha a Prosus Ventures — controladora do iFood — como investidora desde fevereiro, foi o primeiro grande parceiro da plataforma em projetos de growth e mídia. Segundo Ana Paula Duarte, a incorporação da startup deve potencializar não apenas a eficiência nas campanhas, mas também a criação de conteúdo por meio da inteligência artificial. “A aquisição terá impacto direto na geração de conteúdo e na ampliação da audiência fora do app, com segmentação mais precisa e conversões mais efetivas”, afirmou.

Testes realizados antes da aquisição mostraram um crescimento de quatro vezes no retorno sobre investimento em publicidade (ROAS), tanto para o iFood quanto para as marcas participantes. A estratégia também visa atrair anunciantes que não comercializam produtos diretamente no aplicativo, mas buscam alcançar o público qualificado da plataforma. “Mostramos como podemos ajudar se posicionando muito mais do que um veículo de mídia, mas como um parceiro estratégico de negócio”, destacou Duarte.

Hoje, o iFood Ads já reúne mais de 230 anunciantes em segmentos como restaurantes, supermercados, farmácias e pet shops, com crescimento expressivo nas áreas de bebidas e conveniência. “Nosso papel é oferecer um menu completo de opções e estratégias, compartilhando aprendizados e apontando o que faz mais sentido para cada anunciante”, completou Ana Paula.

Para João Sobreira, fundador da Advolve, a união das empresas amplia o alcance do ecossistema publicitário do iFood. “Grande parte do objetivo também é trazer clientes não endêmicos, mesmo que fora do app, mas usando o que temos em audiência e consumo”, afirmou. Ele ressaltou que a inteligência artificial será essencial para garantir escala e eficiência nas operações: “Usamos a IA para que parceiros consigam crescer sem depender tanto de aumentar equipes, concentrando esforços na estratégia, que é onde o valor real se agrega ao negócio”.

O iFood também criou recentemente uma equipe dedicada ao relacionamento com agências, com profissionais oriundos desse mercado. A intenção é fortalecer parcerias, certificações e projetos-piloto. “Selecionaremos algumas agências como parceiras estratégicas para desenvolver produtos que atendam melhor o ecossistema do iFood”, explicou Ana Paula Duarte.

Entre os exemplos de sucesso da atuação publicitária da empresa está o case The Streaming Bar, criado com a Netflix e a Heineken pela agência LePub São Paulo, vencedor de ouro na categoria Media do Festival de Cannes deste ano.

Ao comentar sobre a concorrência crescente de players como 99Food e Keeta, Ana Paula ressaltou que o foco da operação vai além do setor de delivery. “O iFood Ads quer realmente se posicionar como um veículo de mídia para o mercado, sendo um dos principais em consideração pelas marcas anunciantes”, concluiu.