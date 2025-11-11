iFood lança maior programa de entregas elétricas da América Latina na COP30

247 - Durante a COP30, realizada em Belém, o iFood anunciou a ampliação do programa iFood Pedal, que se tornará o maior projeto de descarbonização de entregas com bicicletas elétricas da América Latina. A iniciativa, em parceria com a Tembici, prevê um investimento de até R$300 milhões e a possibilidade de expandir a frota para 45 mil e-bikes, sendo 20 mil até 2027.

De acordo com informações divulgadas pela empresa, a ampliação deve elevar a frota total para mais de 25 mil bicicletas elétricas em operação nos próximos meses. A medida faz parte de um plano de sustentabilidade que busca reduzir em 7,5 mil toneladas as emissões anuais de dióxido de carbono — o equivalente à absorção de carbono feita por 300 mil árvores em um ano.

A parceria com a Tembici, maior operadora de micromobilidade da América Latina, é peça central dessa expansão. A empresa atua em quatro países e já soma 25 mil bicicletas em operação, consolidando-se como referência em soluções urbanas de baixo impacto ambiental.

“Fazer esse anúncio durante a COP30 reforça o compromisso do iFood com um crescimento sustentável e com a liderança na transição energética no Brasil. Mostramos que é possível conciliar propósito, tecnologia e impacto positivo em escala”, afirmou Luana Ozemela, CSO e vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood.

Para Tomás Martins, CEO e cofundador da Tembici, o projeto é exemplo de como a inovação pode gerar transformação social e ambiental.

“Estamos muito felizes em anunciar a expansão de um projeto que une geração de renda sustentável e uma operação de zero emissões de carbono, que já evitou potencialmente mais de 13 mil toneladas de CO₂. Essa parceria dá um passo histórico, tornando-se o maior projeto de descarbonização por meio de bicicletas elétricas da América Latina”, destacou.

Liderança em sustentabilidade e inovação

O avanço do iFood Pedal se insere em uma estratégia mais ampla da empresa para consolidar sua liderança em mobilidade urbana sustentável. O programa já foi reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial no relatório Last Mile Delivery como uma das principais iniciativas globais em eficiência logística e impacto ambiental positivo.

O iFood também é o único representante brasileiro na coalizão internacional Deliver-E, apoiada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA/UNEP), que reúne gigantes do setor como Uber, DoorDash e Zomato para acelerar a eletrificação das entregas em todo o mundo.

Na SB COP (Sustainable Business COP), braço empresarial da conferência, a companhia lidera grupos de trabalho voltados à inovação verde e à transição para uma economia de baixo carbono, reforçando o papel do setor privado nas soluções climáticas.

Estrutura e bem-estar para entregadores

Além da descarbonização, o iFood mantém uma rede de Pontos de Apoio com infraestrutura gratuita para os entregadores — locais com áreas de descanso, hidratação e recarga de baterias. Atualmente, 30 unidades estão ativas em várias regiões do Brasil. A mais recente, inaugurada em Belém, foi projetada com práticas sustentáveis e valorização da cultura local, com mobiliário de madeira de reflorestamento e obras de artesãos da região.

Expansão e impacto econômico

O iFood, empresa brasileira de tecnologia e referência global em inovação, movimenta cerca de R$140 bilhões por ano, o que representa 0,64% do PIB nacional, e gera mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos. A plataforma realiza 160 milhões de pedidos mensais, conectando 60 milhões de clientes, 450 mil estabelecimentos parceiros e 450 mil entregadores em mais de 1.500 cidades.

A companhia também anunciou um investimento de R$17 bilhões até março de 2026, voltado à expansão tecnológica e logística. Desse montante, R$5,2 bilhões devem ser destinados ao aumento da renda dos entregadores, um crescimento estimado de 27% em relação ao ano anterior.

“A nova fase do iFood Pedal, em parceria com a Tembici, reforça o nosso comprometimento em inovação logística para reduzir a emissão de gases poluentes e ampliar o leque de soluções para os entregadores”, afirmou Mariana Werneck, diretora sênior de Logística do iFood.