Cade amplia investigações sobre plataformas de delivery e cita possíveis infrações

247 - A superintendência-geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), determinou investigações sobre o setor de delivery online de comida, com o objetivo, segundo o comunicado, de "prevenir infrações da ordem econômica".

O órgão investiga internamente a atuação das plataformas de delivery em Goiânia-GO, Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP, Santos-SP e São Vicente-SP, de acordo com os ofícios divulgados nesta terça-feira (4). Pareceres internos foram solicitados no dia 30 de outubro.

As investigações surgem em meio à entrada de novas plataformas de delivery online no Brasil e temores de uma "guerra de preços" entre os concorrentes para dominar o mercado nacional.

O avanço de práticas predatórias no setor por parte de novos concorrentes no país pode causar danos a todo o ecossistema de restaurantes, entregadores e consumidores compreendidos nas plataformas atuais.

Entre as grandes empresas do setor, a plataforma de delivery iFood emitiu um comunicado mais cedo nesta terça-feira reforçando sua disposição em colaborar com o Cade. "O iFood mantém um acordo bem-sucedido com o órgão desde fevereiro de 2023, cumprindo integralmente as condições pactuadas", informou a empresa.