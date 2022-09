Indicado por Bolsonaro ao STF, Mendonça será relator de ação do Uol contra censura de Flávio

Uol entrou com ação contra a decisão judicial que censurou as reportagens do site sobre as compras de imóveis da família Bolsonaro edit

247 - O ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado relator da ação do portal Uol contra a decisão judicial que censurou as reportagens do site sobre as compras de imóveis da família Bolsonaro com dinheiro vivo.

O Uol pede que a decisão da Justiça de Brasília seja derrubada de forma liminar antes do julgamento definitivo sobre o caso. Segundo a advogada do portal, Taís Borja Gasparian, a medida da Justiça de Brasília a censura é inconstitucional, assim como a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) .

A censura ocorreu a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL).

