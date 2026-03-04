Índice de commodities do BC cai 3,22% em fevereiro

247 - O preço das principais matérias-primas com impacto sobre a inflação brasileira registrou queda em fevereiro, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira (4). O Índice de Commodities Brasil (IC-Br) recuou 3,22% no segundo mês do ano, após ter apresentado alta de 1,95% em janeiro.

No acumulado de 12 meses encerrados em fevereiro, o indicador apresentou retração de 7,60%. O IC-Br mede a variação dos preços internacionais de um conjunto de commodities relevantes para a economia brasileira, convertidos para reais.

O índice reúne produtos de três grandes grupos — agropecuário, metálico e energético — e é utilizado para acompanhar possíveis pressões externas sobre a inflação no país.

Quando calculado em dólares, o indicador também apresentou recuo em fevereiro, embora mais moderado. A variação foi negativa em 0,60%. Já no acumulado de 12 meses, o resultado foi positivo, com alta de 2,39%.

Entre os três segmentos que compõem o índice, o grupo de commodities agropecuárias registrou a maior queda mensal. Os preços desse conjunto caíram 5,12% em fevereiro e acumulam recuo de 16,86% em 12 meses.

Esse grupo inclui produtos como carne bovina e suína, algodão, óleo de soja, trigo, açúcar, milho, arroz, café, suco de laranja e cacau.

As commodities metálicas também registraram retração no mês passado. Os preços caíram 3,08% em fevereiro. Apesar do recuo recente, o segmento acumula valorização de 38,27% no período de 12 meses. Entre os produtos incluídos estão alumínio, minério de ferro, cobre, estanho, zinco, chumbo, níquel, ouro e prata.

Em movimento oposto, o grupo de commodities energéticas apresentou aumento em fevereiro. Os preços desse segmento — que inclui petróleo Brent, gás natural e carvão — avançaram 3,16% no mês.

Mesmo com a alta recente, as commodities energéticas acumulam queda de 15,63% em 12 meses.

O IC-Br é acompanhado por analistas e autoridades econômicas por refletir oscilações nos preços internacionais de matérias-primas relevantes para a economia brasileira.