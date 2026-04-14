Indústria de defesa brasileira registra crescimento acima de 100% nas exportações no 1º trimestre de 2026

247 - A indústria de defesa brasileira alcançou US$ 1,02 bilhão em exportações no primeiro trimestre de 2026, mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2025, quando o total foi de US$ 457 milhões. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Defesa na sexta-feira (10), segundo a RT Brasil.

O desempenho mantém a trajetória de expansão do setor nos últimos anos. Em 2023, as exportações somaram US$ 1,45 bilhão, passando para US$ 1,78 bilhão em 2024 e atingindo US$ 3,4 bilhões em 2025.

Atualmente, cerca de 93 empresas brasileiras atuam no mercado internacional de defesa, com presença em 148 países. Alemanha, Bulgária, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e Portugal figuram entre os principais destinos dos produtos nacionais.

Crescimento e estratégia comercial

Segundo o secretário de Produtos de Defesa, Heraldo Luiz Rodrigues, o resultado reforça a expectativa de novo recorde em 2026. "Claro que isso é resultado de uma base industrial de defesa bastante forte, mas também é resultado de um trabalho intenso e estratégico de promoção comercial pelo Ministério da Defesa", afirmou.

Ele acrescentou que o governo tem promovido ações como diálogos com a indústria, encontros com delegações estrangeiras e visitas de embaixadores às empresas do setor. "Realizamos vários diálogos de indústria de defesa, reuniões com comitivas estrangeiras, levamos embaixadores para visitar empresas da nossa base industrial, dentre outras atividades que o Ministério da Defesa realiza para fortalecer a venda dos produtos no exterior", disse.

Catálogo e nova regulamentação

Como parte da estratégia de ampliação das exportações, o ministério lançou o Catálogo de Produtos da Base Industrial de Defesa, reunindo 154 empresas e 364 itens. Entre os produtos estão embarcações, veículos blindados, aeronaves, aviônicos e sistemas de monitoramento.

O governo também publicou a Portaria nº 1.456/2026, que regulamenta a atuação do ministério em exportações realizadas diretamente entre governos e no acompanhamento técnico por empresas estatais. "Isso era um pedido antigo das indústrias e que vai facilitar o comércio com países parceiros", afirmou o secretário.

A expansão das vendas externas conta ainda com apoio de outros órgãos federais, como os ministérios das Relações Exteriores e da Indústria, Comércio e Serviços, além da Apex, Camex e BNDES.