Investigado, carlos Bolsonaro diz "estar se retirando" e ameaça: “não comemorem escória”

Apontado como um dos líderes do chamado "gabinete do ódio", o vereador Carlos Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que "está se retirando do que sempre defendeu” e para ameaçar opositores e adversários: “não comemorem escória” edit

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) usou as redes sociais para dizer, em tom enigmático onde diz “estar se retirando do que sempre defendeu” e que “acredita que chegou a hora de um novo movimento pessoal”. Carlos também postou que “ninguém é insubstituível” e mandou um recado para os adversários e opositores: “não comemorem escória”. Ele já feito uma postagem onde afirmou que as fake news mobilizadas na campanha de 2018 eram "verdade".

O post do parlamentar vem na esteira da quebra dos sigilos bancários e fiscal de quatro ex-assessores no âmbito do inquérito que pura a existência de um esquema de “rachadinhas” em seu gabinete, além da contratação de funcionários fantasmas. Nesta quarta-feira (8), o Facebook apagou mais de 80 perfis que disseminavam fake news e que estavam ligados ao chamado “gabinete do ódio”, milícia digital comandada pelos filhos de Jair Bolsonaro, incluindo o vereador, para espalhar mentiras e ataques a adversários políticos.

“Totalmente ciente das consequências e variações. Aos poucos vou me retirando do que sempre explicitamente defendi. Creio que possa ter chegado o momento de um novo movimento pessoal. Estou cagando pra esse lixo de fake news e demais narrativas. Precisamos viver e nos respeitar”, postou Carlos Bolsonaro no Twitter nesta quinta-feira.

“Ninguém é insubstituível e jamais seria pedante de me colocar nesse patamar! Todos queremos o melhor para o Brasil e que ele vença! Apenas uma escolha pessoal pois todos somos seres humanos! Seguimos! E surpresas virão! Não comemorem, escória”, completou.

Confira as postagens de Carlos Bolsonaro sobre o assunto.

Ninguém é insubstituível e jamais seria pedante de me colocar nesse patamar! Todos queremos o melhor para o Brasil e que ele vença! Apenas uma escolha pessoal pois todos somos seres humanos! Seguimos! E surpresas virão! Não comemorem, escória! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 9, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.