Janaina Paschoal reconhece que Lula deve vencer no primeiro turno

247 - A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB), figura chave do golpe de 2016 contra o PT, viu com preocupação as possíveis desistências de pré-candidatos à presidência. Ela reconheceu que isso pode levar à vitória do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno.

“As desistências dos pré-candidatos à Presidência são muito preocupantes, pois aumentam as chances de brancos, nulos e abstenções e, por conseguinte, de solução do pleito no primeiro turno. Que situação”, escreveu no Twitter.

Luciano Bivar, do União Brasil, desistiu de sua candidatura e deve apoiar Lula . André Janones, do Avante, admitiu que pode desistir da candidatura para apoiar o ex-presidente petista no primeiro turno .

