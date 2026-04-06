Janja exibe rotina de musculação de Lula: "é isso todo dia" (vídeo)

247 - A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, realizou uma transmissão ao vivo na manhã desta segunda-feira (6) para mostrar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante sua rotina de exercícios físicos. A iniciativa ocorreu após críticas nas redes sociais que colocaram em dúvida a autenticidade de imagens anteriores, com suspeitas de uso de inteligência artificial.

A live teve como objetivo demonstrar, em tempo real, a prática de atividades físicas por parte do presidente, que é pré-candidato à reeleição. Durante a transmissão, Lula aparece realizando exercícios como agachamentos e movimentos para a panturrilha.

Ao iniciar a live, Janja destacou o caráter espontâneo da gravação e fez referência direta às críticas recebidas. “Bom dia, gente! 7h10, resolvi acordar bem cedão hoje para fazer uma live aqui para mostrar uma coisa para vocês muito legal. Aqui não tem PowerPoint, aqui não tem IA. Aqui é isso todo dia. Meu marido já está aqui desde às 6h. Já fez 45 minutos de esteira e agora está aqui. Quem disse que ele não conseguia fazer essa flexão? Está ao vivo, gente. É ao vivo. Quem sabe, faz ao vivo. Olha aí. O bichinho já está aqui desde às 6h. Estamos fortes. Ele acordou hoje às 5h30. É isso aí, começando a semana forte”, afirmou.

Durante o vídeo, Lula também comentou sobre a importância da prática de exercícios físicos e associou a rotina à longevidade. “Quem quer viver até os 120 anos, tem que fazer o que eu faço”, declarou o presidente.