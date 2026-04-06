Lula planeja medidas para reconquistar eleitor jovem

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva articula novas medidas para reconquistar o eleitorado jovem, diante de sinais de afastamento desse público, especialmente entre brasileiros de 16 a 24 anos. A estratégia envolve iniciativas voltadas à inserção no mercado de trabalho e acesso a crédito, consideradas centrais para reverter a perda de apoio detectada em pesquisas recentes. As informações são do jornalista Gustavo Uribe, da CNN Brasil.

A avaliação dentro do Palácio do Planalto é que, embora programas educacionais tenham sido ampliados, ainda faltam políticas que ofereçam perspectivas concretas de emprego e renda para a juventude. Esse diagnóstico tem orientado a formulação de novas ações do governo federal.

Levantamentos eleitorais apontam que parte significativa desse público jovem tem demonstrado maior adesão a candidatos de direita, refletindo insatisfação com o cenário econômico e com as oportunidades disponíveis. Entre os fatores mencionados estão a dificuldade de acesso ao mercado formal de trabalho e a percepção de aumento da carga tributária.

Apesar de iniciativas como o programa Pé-de-Meia e a ampliação do ProUni, integrantes do governo consideram que as medidas ainda não foram suficientes para atender às expectativas dessa faixa etária. O relançamento do Projovem, voltado à qualificação profissional de jovens com menos de 30 anos, também foi visto internamente como limitado em alcance.

Diante desse cenário, Lula solicitou a elaboração de propostas que possam ser anunciadas ainda neste ano com foco direto na empregabilidade. Entre as possibilidades em análise está a criação de parcerias entre o setor público e empresas privadas para ampliar a oferta de estágios e programas de trainee em grandes companhias.

Outra frente estudada é a abertura de linhas de crédito com juros reduzidos para jovens em início de carreira que desejam empreender. A medida busca estimular a geração de renda e ampliar alternativas para aqueles que enfrentam dificuldades de inserção no mercado de trabalho tradicional.