John Deere abre fábrica em Canoas após investir R$ 42 milhões

247 - A John Deere inaugurou, na sexta-feira (30), uma nova planta industrial em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, como parte de sua estratégia de ampliação da capacidade produtiva no Brasil. O projeto recebeu investimento de R$ 42 milhões e será dedicado à fabricação do pulverizador 1025E, equipamento voltado a diferentes tipos de culturas agrícolas e condições de terreno.

A nova unidade passa a integrar a estrutura industrial da companhia no país e terá papel central na reorganização do portfólio de pulverizadores. Segundo a empresa, o início da produção está previsto para agosto, com foco no atendimento a lavouras de soja, milho, cana-de-açúcar, mandioca e batata, inclusive em áreas com topografias variadas.

Com a entrada em operação da fábrica de Canoas, o pulverizador 1025E substituirá a atual linha de pulverizadores da PLA, cuja marca será descontinuada no mercado brasileiro. A mudança faz parte de um processo de padronização e atualização tecnológica da oferta de máquinas agrícolas da companhia.

Em comunicado, a John Deere destacou que a iniciativa reforça a evolução de sua linha de produtos no país. “A movimentação dá continuidade à evolução do portfólio da empresa no Brasil, cujos demais modelos de pulverizadores são fabricados em Catalão (GO)”, informou a companhia.

A inauguração da planta no Rio Grande do Sul amplia a presença industrial da John Deere na região Sul e consolida a estratégia de distribuição geográfica da produção, mantendo parte relevante da fabricação de pulverizadores concentrada em Goiás e, agora, também em território gaúcho.