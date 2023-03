Jones Manoel: 'fala do ator Pedro Cardoso sobre Sergio Moro foi dura, necessária e corajosa'

Apoie o 247

247 - O historiador Jones Manoel demonstrou apoio ao ator Pedro Cardoso nesta sexta-feira (24) após o artista criticar o senador Sergio Moro (União Brasil-PR). "Uma fala dura, necessária e corajosa de Pedro Cardoso sobre o canalha, bandido e criminoso chamado Sérgio Moro", escreveu o estudioso no Twitter.

O ator comentava a Operação Sequaz, da Polícia Federal (PF), que prendeu na última quarta-feira (22) suspeitos de planejar o assassinato do parlamentar e outras autoridadades públicas. O artista lembrou da parcialidade de Moro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Uma fala dura, necessária e corajosa de Pedro Cardoso sobre o canalha, bandido e criminoso chamado Sérgio Moro. De resto, vamos esquecer esse cara. Vamos focar em derrubar o programa liberal em curso. pic.twitter.com/w6WIYaJS1B — Jones Manoel - YouTube: Jones Manoel (@jonesmanoel_PE) March 25, 2023

A partir de 2019 começaram a ser divulgadas as conversas entre Moro e membros do Judiciário paranaense, onde eram e continuam sendo julgados os processos da Operação Lava Jato em primeira instância jurídica. De acordo com os diálogos, o parlamentar agia como uma espécie de assistente de acusação ao interferir na elaboração das denúncias, que devem ser feitas por promotores do Ministério Público Federal (MPF-PR).

Enquanto juiz, Moro condenou e determinou a prisão de Lula, que ficou impedido de concorrer à Presidência da República em 2018. Em 2019, o atual senador aceitou ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL), mas deixou o governo alegando tentativa de interferência na Polícia Federal, subordinada à pasta.

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a suspeição de Moro nos processos contra Lula. No ano seguinte, Moro foi derrotado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) por fraude em domicílio eleitoral e, como consequência, decidiu ser candidato pelo Paraná.

🔴 "Nós estamos falando aqui há 10 minutos sobre uma pessoa chamada Sérgio Moro e ele está sendo tratado aqui como se fosse uma pessoa que merecesse todo nosso respeito... ele é uma pessoa que tramou junto ao acusador de colocar uma pessoa na cadeia" Pedro Cardoso pic.twitter.com/ARspqmRoYa — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) March 24, 2023

Rapaz... que sapatada foi essa do Pedro Cardoso?



"Sérgio Moro é um desqualificado que foi ministro de um torturador". pic.twitter.com/JOQUNvezOd — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) March 24, 2023

Estamos falando há 10 minutos sobre uma pessoa chamada Sérgio Moro, e ele está sendo tratado como se fosse uma pessoa que merecesse nosso respeito.

Moro é uma pessoa que tramou junto com o acusador de colocar uma pessoa inocente na cadeia, ele não merece respeito.

Pedro Cardoso👇 pic.twitter.com/7eOO0tqJEf — Na Mira do Repórter. (@BrasilPost13) March 24, 2023

