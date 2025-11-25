José Dirceu lidera atualização do programa do PT e reafirma identidade socialista do partido

247 - O ex-ministro José Dirceu passou a comandar o grupo responsável por atualizar o programa político do PT, documento que orienta a estratégia e a identidade do partido. A discussão envolve temas como transformações tecnológicas, mudanças geopolíticas e os rumos ideológicos que o PT pretende assumir nos próximos anos.

A nomeação de Dirceu ocorreu na semana passada, informa a coluna Painel da Folha de S.Paulo. O texto atualizado substituirá a versão de 2016. Dirceu afirma que o desafio central é reposicionar o partido diante de um cenário mundial marcado por profundas mudanças econômicas, políticas e tecnológicas. "Temos de posicionar o partido para as próximas décadas e decidir como lidar com o novo poder da China, os Brics, a nova maneira de atuação dos EUA no contexto do governo Trump, as novas formas de trabalho, entre outros pontos", diz o ex-ministro.

Dirceu foi considerado a opção natural para liderar o debate programático devido ao seu peso histórico dentro do PT. Ele apresentará a proposta final no congresso da sigla, marcado para abril do próximo ano.

Segundo o partido, o documento coordenado por Dirceu não terá como foco o programa de governo do presidente Lula em um eventual quarto mandato. Essa tarefa caberá a outro grupo específico dentro do congresso petista.

Entre os temas centrais do debate estará a definição sobre a identidade ideológica do PT, se continuará como um partido socialista ou se buscará maior aproximação com a social-democracia. Para Dirceu, a resposta é clara. "Esse é um assunto que sempre volta ao debate no PT. Eu particularmente não vejo razão para alteração", afirma.A construção do novo texto será feita por meio de encontros presenciais, atividades online e seminários temáticos. O objetivo, segundo o coordenador, é promover um processo amplamente participativo. "Vai ser um documento debatido de baixo para cima", afirma Dirceu, indicando que a revisão buscará incorporar contribuições das diversas correntes internas da sigla.

A atualização do documento programático, considerado uma espécie de bússola política do PT, deve orientar a estratégia partidária em um cenário global de rápidas transformações, marcando mais um capítulo no debate sobre o futuro da legenda.