José Guimarães celebra medida de Lula que zera taxa das blusinhas: “decisão histórica”

247 - A Medida Provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que zera o imposto federal de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50, foi celebrada pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, José Guimarães. Em publicação nas redes sociais, Guimarães afirmou que a decisão representa o fim da chamada “taxa das blusinhas” e classificou a medida como histórica, ao destacar que ela atinge produtos de consumo cotidiano da população.

Ao comentar o impacto econômico da decisão, Guimarães afirmou que a medida se insere em uma estratégia de justiça fiscal. “Enquanto o governo trabalha para tributar os super-ricos (fundos exclusivos e offshores), o foco agora é desonerar o consumo das camadas populares. É menos imposto para quem mais precisa”, declarou o ministro.

Ele também destacou a ampliação do perfil de produtos beneficiados pela isenção, afirmando que a medida não se limita a roupas, mas inclui eletrônicos, acessórios, brinquedos e itens de uso cotidiano, alcançando diferentes perfis de consumidores. “O benefício chega para o pai de família, para o estudante e para a dona de casa”, escreveu Guimarães.

Combate ao contrabando e reorganização do setor

O ministro também relacionou a medida ao processo de reorganização do comércio digital no país. “Com o mercado organizado e as plataformas dentro da lei, o governo pode repassar esse ganho diretamente para o bolso do cidadão”, afirmou.

Em sua publicação, Guimarães ainda destacou que a alíquota zero passa a vigorar após regulamentação do Ministério da Fazenda e defendeu a política como uma forma de ampliar o poder de compra da população. “O compromisso é claro: colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Mais poder de compra, mais dignidade e menos burocracia para o povo brasileiro”, escreveu.