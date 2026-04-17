Boulos diz que governo pode revogar "taxa das blusinhas"

247 - A possível revogação da chamada “taxa das blusinhas” passou a ser considerada pelo governo federal, segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. A decisão, no entanto, dependerá de uma avaliação detalhada dos impactos econômicos da medida e do aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

“Olha, é possível. É importante dizer que a ‘taxa das blusinhas’ não foi uma iniciativa do governo. Quem colocou a ‘taxa das blusinhas’ foi o Parlamento, a partir de uma pressão e de um lobby de empresas varejistas”, disse Boulos em entrevista ao programa Estúdio i, da GloboNews, nesta sexta-feira (17), segundo o G1.

O ministro também ressaltou que o governo sancionou a proposta já aprovada pelos parlamentares. “O governo sancionou uma lei aprovada pelo Parlamento. O que eu disse aqui não é que o governo não tem responsabilidade na sanção. O que eu disse aqui é que não foi uma lei de iniciativa do governo. O texto que o governo mandou para o Congresso não tinha ‘taxa das blusinhas’. Isso foi incluído pelo relator e, infelizmente, isso é pouco dito no debate sobre a ‘taxa das blusinhas’”, afirmou.

Avaliação de impactos antes da decisão

Segundo Boulos, qualquer mudança na política tributária exige uma análise criteriosa dos efeitos sobre a economia e a população. Ele destacou a necessidade de mensurar tanto os impactos no mercado de trabalho quanto os custos para consumidores que realizam compras internacionais.

“Vendo a situação, é preciso fazer um balanço. Quantos empregos gerou ou preservou? Qual foi o custo que isso trouxe para as milhões de pessoas que fazem essas compras por plataformas digitais? Com esse balanço em mãos, com números em mãos, nós podemos tomar uma decisão mais efetiva. Acho plenamente razoável que se coloque na mesa a revogação da taxa. Agora, isso é uma definição do presidente Lula”, declarou.

Arrecadação cresce e governo se divide

A “taxa das blusinhas”, que incide sobre compras internacionais de até US$ 50, foi sancionada em 2024. Dados da Receita Federal apontam que, entre janeiro e março deste ano, a arrecadação com o imposto chegou a R$ 1,28 bilhão, um aumento de 21,8% em relação ao mesmo período de 2025.

Apesar do crescimento na receita, a medida tem gerado críticas e efeitos negativos em alguns setores, como os Correios, além de provocar divergências dentro do próprio governo. Enquanto parte da ala política defende a revisão do imposto, ministérios como o da Fazenda e o do Desenvolvimento, Indústria e Comércio se posicionam contra sua revogação.