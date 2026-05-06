José Guimarães defende fim da "taxa das blusinhas"

247 - O ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, José Guimarães (PT), declarou nesta quarta-feira (6) ser favorável ao fim da chamada "taxa das blusinhas". Em entrevista à CNN Brasil, ele afirmou que já manifestou sua posição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Na época, nós não tínhamos nos dado conta do efeito que isso tinha. Eu já dei minha opinião favorável, pessoal, e já externei isso ao presidente", disse. Apesar da posição pessoal, o ministro ressaltou que o governo federal ainda não possui uma definição oficial sobre o tema. Segundo ele, a discussão segue em andamento dentro da administração.

Debate e repercussão popular

Guimarães também afirmou que o debate em torno do tributo sobre importações tem sido alvo de interpretações equivocadas. Ele relatou que frequentemente é abordado por cidadãos que pedem o fim da cobrança.

"O governo está discutindo, não tem uma posição oficial ainda. Há muita interpretação errada sobre isso, porque eu encontro muita gente na feira, na barraquinha, que diz 'Ô deputado, pede pro Lula acabar com essa taxa'. As pessoas, às vezes, não sabem nem do que estão falando, mas colou e foi o Congresso que votou", declarou.