José Serra permanece em UTI cardiológica com quadro estável

247 - O ex-governador de São Paulo e ex-ministro José Serra, de 83 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardiológica do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. A internação ocorreu em razão de um quadro infeccioso, e o estado de saúde é considerado clinicamente estável, conforme informações médicas divulgadas na noite de terça-feira (16).

Serra está sob acompanhamento contínuo da equipe médica do hospital, com monitoramento intensivo por precaução. O cardiologista Roberto Kalil Filho é o responsável pelos cuidados clínicos durante o período de internação.

A entrada no hospital ocorreu na quinta-feira (11), quando o ex-governador apresentou o quadro infeccioso que motivou a internação na UTI cardiológica. Desde então, não foram registradas intercorrências, e o paciente permanece estável.

O ex-senador está afastado da vida parlamentar desde 2021, quando se licenciou do cargo após ser diagnosticado com a doença de Parkinson. Desde esse período, tem priorizado o tratamento e o acompanhamento médico.

Economista de formação, José Serra construiu uma trajetória de destaque na política nacional. Ao longo da carreira, ocupou os ministérios do Planejamento, da Saúde e das Relações Exteriores, além de ter governado o estado de São Paulo entre 2007 e 2010. Também exerceu mandatos como senador, deputado federal e prefeito da capital paulista.