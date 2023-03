Juscelino contraria determinação de Lula e recontrata bolsonaristas para o Ministério das Comunicações

Apoie o 247

247 - O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (MA), indicado para o cargo pelo União Brasil, descumpriu uma determinação do Palácio do Planalto e reconduziu nove servidores que haviam sido demitidos pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O episódio se junta a outros problemas protagonizados por ele, como o uso de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e o pagamento de diárias e hospedagem com recursos públicos, para participar de um leilão de cavalos de raça. Ele também omitiu do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2022 pelo menos R$ 2,2 milhões em cavalos de raça.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, “Juscelino também empregou no ministério a irmã do sócio do haras de sua família, onde cria cavalos de raça. Tatiana Marques Gaspar da Silva foi contratada como assessora especial do ministro com salário de R$ 13,6 mil”.

>>> Lula falará com Juscelino na segunda e diz que 'se não provar inocência, sai do governo'

Ainda conforme a reportagem, os bolsonaristas foram demitidos por determinação da Casa Civil no dia 1 de janeiro, “mas, semanas depois, numa operação de Juscelino Filho, nove funcionários que comandaram secretarias e departamentos no governo Bolsonaro foram recontratados por ele em cargos diferentes”.

A estrutura da pasta é composta por três secretarias abaixo de Juscelino Filho e “são comandadas por comissionados exonerados pelo governo Lula por terem ocupado cargos de confiança na gestão Bolsonaro”.

Na quinta-feira (2), o presidente Lula afirmou que, se Juscelino Filho não conseguir comprovar sua inocência nas acusações que lhe são imputadas, ele deverá deixar o governo. Lula convocou Juscelino para uma reunião na segunda-feira (6) para que o ministro preste esclarecimentos acerca das denúncias contra ele.

